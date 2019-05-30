「襪鄉」彰化社頭滅鎮？老店、連鎖店接連關門

2019-05-30 17:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕媒體報導「社頭可能迎來3億雙襪子大單」！讓「織襪的故鄉」再度受國人矚目，但記者實地走一遭，發現這裡經濟景氣超低迷！

鄉內最老字號的「鄉親百貨」吹熄燈號，位於「地王」的「A-bow早餐店」也準備頂讓，其它還有「大呼過癮小火鍋店」及數間網咖、茶吧都傳出結束經營，當地民眾說，「這次感覺社頭真的要滅鎮」，也應驗去年館長陳之漢說的「連麵包都買不起」。

其實「社頭滅鎮」之說最早在2013年傳出，台灣襪最大的敵手韓國，與中、美簽定FTA，韓襪銷中、美享有免關稅的優惠，許多國際大客戶原本在台灣下單紛紛轉往韓國，當年國內財經雜誌「商業周刊」以悚動的標題「社頭滅鎮」作為封面故事，引發國人對社頭織襪產業的關注，時任總統的馬英九還特地到社頭關心。

後來社頭許多織襪業在經濟部的協助下紛紛轉型作機能襪或高價值的運動護具及醫療襪，這波不景氣，逼迫許多業者成功轉型。

但這幾年，中國和中南半島許多國家紛紛加入戰場，加上一例一休人工成本增加，許多第一代的織襪業者已拚了一輩子，因第二代無意接班，紛紛收攤退休，造成地方短暫失業的工作者不在少數。

有3、40年歷史的鄉親百貨，是老社頭人的記憶，他們說，這幾年景氣越來越差，在地百貨、賣場又面臨寶雅、全聯、屈臣氏等連鎖店的競爭，來客數大不如前，他們實在想不出用何種方法突破，只好頂讓給別人做。

位員集路、社斗路的「A-bow早餐店」負責人說，這裡租金原本就比較貴，以前景氣好時還能撐下去，但這2年景氣下滑，業績大不如前，他只好專心經營其它鄉鎮的店。

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