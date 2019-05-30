烏日體一不蓋肉品市場了！一半將建全市唯一標準射箭場
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烏日體一用地不再成為肉品市場，目前荒煙漫地，運動局目前初步規劃場地的興建一個全台中市唯一符合賽事標準的射箭場及運動綠地（記者蘇金鳳攝）

烏日體一用地不再成為肉品市場，目前荒煙漫地，運動局目前初步規劃場地的興建一個全台中市唯一符合賽事標準的射箭場及運動綠地（記者蘇金鳳攝）

2019-05-30 18:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市原被規劃為肉品市場的烏日「體一」用地，因市府確定不再做肉品市場而回歸為體育用地，市府運動局初步規劃，3.5公頃全部鋪上草皮，一半面積闢建全台中市第一個符合賽事標準的射箭場，甚至希望可達至國際賽事標準，另一半則規劃做為多功能的綠地場運動，民眾可玩飛盤、打槌球、跳舞等。

位在烏日焚化爐的體一用地，約3.5公頃左右，過去曾被規劃為肉品市場用地，現任市長盧秀燕上台後，公開表示肉品市場不會遷到烏日體一用地，讓烏日人放心，也讓體一用地可重新恢復體育用地的功能。

由於體一用地已久未使用，現已荒煙漫草，為讓空地發揮功能，市議員吳瓊華今天與運動局長李昱叡到現場會勘，希望運動局能讓此一廣大的用地發揮功能，不要荒廢。

市議員吳瓊華表示，肉品市場遷到體一用地已取消，而這個場地如此大，卻荒廢很久，因此她認為應該恢復到原有體育功能。

吳瓊華表示，因此今天請運動局一起來會勘，先提出初步規劃，首先應將用地雜草進行清理，但因為用地很大，運動局必須好好規劃，她初步建議可做足球場、射箭場及觀賽看台，由於旁邊還有游泳氾，正好可串連起來，成為烏日一個大的且適合民眾的運動區。

李昱叡表示，烏日人口持續成長，目前中市正要建置運動還境，因此初步規劃此地可做幼兒足球場，槌球場、射箭場，尤其是射箭場，台中市沒有標準的射箭場，而此用地的腹地、安全度及舉辦國際射箭場的腹地都是夠的，可興建符合賽事標準射箭場，如有18道射箭道，每一道70米的場地，更希望能達到國際賽事標準。

李昱叡強調，此為初步規劃，未來會在年底前提出規劃案，明年編列預算並送到議會審議，工期約6至8個月，因此最快2021年應可完工。

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