烏日體一不蓋肉品市場了！一半將建全市唯一標準射箭場

2019-05-30 18:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市原被規劃為肉品市場的烏日「體一」用地，因市府確定不再做肉品市場而回歸為體育用地，市府運動局初步規劃，3.5公頃全部鋪上草皮，一半面積闢建全台中市第一個符合賽事標準的射箭場，甚至希望可達至國際賽事標準，另一半則規劃做為多功能的綠地場運動，民眾可玩飛盤、打槌球、跳舞等。

位在烏日焚化爐的體一用地，約3.5公頃左右，過去曾被規劃為肉品市場用地，現任市長盧秀燕上台後，公開表示肉品市場不會遷到烏日體一用地，讓烏日人放心，也讓體一用地可重新恢復體育用地的功能。

由於體一用地已久未使用，現已荒煙漫草，為讓空地發揮功能，市議員吳瓊華今天與運動局長李昱叡到現場會勘，希望運動局能讓此一廣大的用地發揮功能，不要荒廢。

市議員吳瓊華表示，肉品市場遷到體一用地已取消，而這個場地如此大，卻荒廢很久，因此她認為應該恢復到原有體育功能。

吳瓊華表示，因此今天請運動局一起來會勘，先提出初步規劃，首先應將用地雜草進行清理，但因為用地很大，運動局必須好好規劃，她初步建議可做足球場、射箭場及觀賽看台，由於旁邊還有游泳氾，正好可串連起來，成為烏日一個大的且適合民眾的運動區。

李昱叡表示，烏日人口持續成長，目前中市正要建置運動還境，因此初步規劃此地可做幼兒足球場，槌球場、射箭場，尤其是射箭場，台中市沒有標準的射箭場，而此用地的腹地、安全度及舉辦國際射箭場的腹地都是夠的，可興建符合賽事標準射箭場，如有18道射箭道，每一道70米的場地，更希望能達到國際賽事標準。

李昱叡強調，此為初步規劃，未來會在年底前提出規劃案，明年編列預算並送到議會審議，工期約6至8個月，因此最快2021年應可完工。

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