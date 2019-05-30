雙酚A紙品多 接觸後洗手保健康

2019-05-30 15:08

〔記者張軒哲／台中報導〕勤洗手保健康！電子發票、ATM提款明細、信用卡簽帳單等都可能含有「雙酚A」，雙酚A在人體內會干擾性荷爾蒙，造成生殖發育功能混亂問題。台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿提醒家長，現代人生活處處可見雙酚A，家長務必提醒孩子接觸這些紙張後先洗手再吃東西，以免把雙酚A吃下肚。

隨著雙酚A運用愈來愈廣泛，愈來愈多人注意到「雙酚A」有害人體，衛福部食品藥物管理署資料顯示，雙酚A結構類似雌性激素，被視為環境荷爾蒙的一種，常作為聚碳酸酯塑膠（polycarbonate, PC）材質原料，使用不當導致塑膠容器刮痕、磨損，即可能導致雙酚A釋出而間接隨著食物或飲料進入人體，造成生殖發育功能混亂。

李敏駿表示，生活周遭不只是PC塑膠容器，含有雙酚A的日常用物似乎無所不在，隨處可見的電子發票、ATM提款明細、信用卡簽帳單等，甚至醫療機構掛號、檢查及批價等抽號紙張大都是含有雙酚A的感熱紙。

李敏駿指出，孩子去櫃台付錢、取食，拿到發票跟食物後，可能沒洗手就直接進食，潮溼或沾有油脂的手接觸感熱紙，雙酚A釋出量比乾燥時要高出十倍，相對危險性提高，建議要叮嚀孩子先洗手後再進食比較安全。

李敏駿提醒，含雙酚A的物品遇熱與油脂或經搓揉、或在陽光下曝曬，都容易釋出更多雙酚A，不論業者或顧客都要特別注意，拿感熱紙時手要保持乾燥，取用感熱紙後記得沖洗雙手，避免潛在接觸與吃進雙酚A風險。

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