大樹「鳳荔季」6/1見 搭台灣好行送好禮

2019-05-30 16:12

〔記者黃建華／高雄報導〕大樹區年度盛典「鳳荔季」將在6月1日於佛光山統嶺社區南側停車場盛大登場囉！交通局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往，活動期間（6/1-6/2）搭乘「台灣好行-大樹祈福線及哈佛快線」或橘7、8501、8010、8009等公車路線至活動現場，出示電子票證過卡確認後，即可得姑山倉庫知名鳳梨、荔枝冰棒。現場還有互動遊戲、有獎徵答活動，歡迎闔家前往，讓你「荔」刻旺藝夏。

交通局長鄭永祥表示，「鳳荔節」是大樹一年一度大盛事，現場除展示許多農特產品、DIY體驗活動，還有精彩的舞台表演及舊鐵橋寫生比賽等。活動期間佛陀紀念館亦有青花瓷典藏展、德化陶瓷藝術展等多項展覽。

而台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線是到達大樹區最便捷的兩條觀光公車路線，大樹祈福線由鳳山火車站出發，行經捷運大東站，串連大樹區舊鐵橋、三和瓦窯及佛陀紀念館，假日30分鐘一班非常便利，旅客也可自高鐵左營站搭乘哈佛快線直達佛陀紀念館。搭配使用公車動態「高雄ibus」APP，可快速查詢公車路線資訊及公車即時動態，減少候車時間；歡迎國內外旅客能多多利用，來一趟環保又舒適的綠色低碳旅遊。

交通局指出，6月1日至2日凡搭乘「台灣好行-大樹祈福線及哈佛快線」或橘7、8501、8010、8009等公車路線前往之民眾，至活動現場（佛光山統嶺社區南側停車場）交通局活動攤位，出示電子票證過卡確認後，即可獲得姑山倉庫知名鳳梨、荔枝冰棒，每日數量有限，送完為止。

現場還安排有許多互動小遊戲，讓你有吃有玩又有拿。相關活動訊息可上交通局網站、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」或「108年高雄鳳荔季荔刻旺藝夏」查詢。

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