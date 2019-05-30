預立醫療決定 中、低收入戶博愛醫院開放免費諮商

2019-05-30 14:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「病人自主權利法」今年初上路，民眾可為自己簽下預立醫療決定；由於諮商門診採全自費，獲選為宜蘭預立醫療諮商示範點的羅東博愛醫院，即日起開放低收、中低收入戶免費諮商。

「病人自主權利法」保障醫療自主權，健康或病友，皆可和二等親屬，到開設預立醫療照護諮商門診的醫院進行諮商，簽署「預立醫療決定書」。

若未來陷入昏迷、永久植物人、極重度失智或其他疾病，家屬及院方就須尊重患者簽屬書內容，決定是否插管或放棄急救等。宜蘭目前有陽明大學附設醫院、聖母醫院、博愛醫院，開設諮商門診。

由於門診採全自費，諮商費每次約3000元，同診親友雖可獲得部分減免，但對於弱勢族群仍是不小負擔。博愛醫院即日起提供中低收入戶免費諮商，日前也有名張姓低收入戶，完成預立醫療決定的簽署。

今院方為預立醫囑宣傳；推動「病主法」立法的前立委、病人自主研究中心執行長

楊玉欣，獲邀分享立法初衷。

楊玉欣說，她因罹罕病而致行動不便，家人也深受疾病所苦，非常了解病人和家屬的心聲；「病主法」讓每人可先與醫師、社工師討論，再決定是否簽立決定書，對未來可能面對的病苦，提早負責，做出善終的決定。

博愛院方表示，預立醫療決定流程慎重，諮商過程會確保簽署人具完全行為能力，簽署人是有經過說明、了解後，才做下重大決定。

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