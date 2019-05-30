新北戶政展參觀人次破萬 50吋電視等你抽

2019-05-30 14:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府5月25日起舉辦「新北友好市400+暨戶政展」，開展以來參觀人次累計達1萬人，特定時段的音樂舞台表演及有獎徵答活動，讓民眾意猶未盡；觀展後可參加摸彩活動，獎品包括聲寶50吋電視、捷安特腳踏車等414項好禮，活動至6月2日下午6點結束。

民政局長柯慶忠表示，新北市設籍人口於4月27日突破400萬人，短短1個月時間，人口再增加3000多人，截至5月29日達400萬3086人。

展覽期間民眾全區觀展後，手上集滿東、西區2個印章，可至服務台領取1張摸彩券，獎品包括聲寶50吋電視、捷安特腳踏車、Panasonic自動研磨咖啡機、惠而浦微電腦微波爐等414個獎項，將於6月4日進行公開抽獎。

此外，現場也有小型抽獎活動，觀展後用手機掃描QR code，回答展覽相關問題，就有機會把貢寮鮑、青麟魚小魚乾、純濃豆漿、杜鵑花盆栽等新北農特產品直接帶回家，中獎率百分之百。

民政局表示，戶政展地點在新北市政府1樓，展覽期間週一到週五，每天中午12點半及下午5點半有音樂表演，今天中午是板橋區公所人文課長黃馨玉的鋼琴演奏，下午有彭國書的薩克斯風演奏；明天（31日）中午有玉山菊元合奏團的銅管五重奏，下午有歌后田佩樺演唱，以及民政局長柯慶忠吹奏薩克斯風。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法