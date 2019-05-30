大武崙地區強化週邊排水工程開工 2020年4月完工

2019-05-30 14:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕2017年6月2日豪大雨侵襲基隆，基金一路、基金二路及武嶺街上都有淹水災情傳出，調查淹水原因，除了短時間強降雨雨水宣洩不及外，武崙溪上游堤岸崩塌也是淹水原因；基隆市政府透過競爭型計畫爭取前瞻計畫，中央金援8400多萬元支應整治工程，大武崙地區強化週邊排水工程於今天中午12點半舉行開工典禮，2020年4月竣工。

大武崙地區強化週邊排水工程開工典禮，今天在大武崙工業區舉行，基隆市長林右昌、立委蔡適應、基隆市副議長林沛祥、基隆市議員宋瑋莉、秦鉦、陳薇仲、張之豪、童子瑋、林旻勳、張顥瀚、張秉鈞與大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵與經濟部工業局組長陸信雄出席典禮。

林右昌表示，工程最主要的目的，在於暴雨來臨時，提升洪峰滯洪功能，改善基金一路、基金二路一帶公共排水空間及環境，大武崙地區強化週邊排水工程將整治工業園區與東都社區間大武崙溪二號支流護岸，重新檢視河川護岸功能與修繕整治河岸邊坡，強化河川穩定與排水，藉此改善大武崙溪河堤護岸功能，提升園區及鄰近東都社區穩定安全性。

魏雅庵表示，武崙溪支流護岸崩塌好幾年，苦無經費整治，前年6月2日一場豪大雨，給了武崙溪支流整治工程的大好機會，感謝中央長官的支持，與市長林右昌、立委蔡適應與議員力挺，讓工業區的廠商與財產都能有保障。

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