湖面髒汙被罵翻 高市今秀出中央公園「水」照

2019-05-30 14:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市中央公園日前因為氣溫變化、金魚草大量繁殖，並浮出水面，乍看像是湖面漂浮許多髒東西，遭到各界批評；高市工務局今PO數張很「水」的湖面照片，並請出學者背書，證實央公園水質清澈，無藻華及優養化。

今年4月高雄地區氣溫回暖，中央公園景觀池內因水質清澈造成金魚草大量繁殖，並浮出水面，乍看下像是湖面漂浮許多髒物，4月27日起網路開始轉傳並經媒體報導，指稱公園水域有滿滿的藻類和垃圾、優養化嚴重，造成生態浩劫。

高市工務局實地現勘景觀池後，發現水質清澈見底、生態豐富，水鴨、水鳥、魚群、蝦子及昆蟲仍悠游其中，但為了市容景觀，養工處在5月初完成水草打撈，5月17日更邀請國立中山大學水資源研究中心團隊及楊磊教授現場指導，證實中央公園水質清澈，無藻華及優養化。

工務局轉述楊磊說法，池水無發臭、發黑與死魚情形，判定水質無污染，且水域無藻華現象，非優養化，池水透明見底生態豐富，是高雄市區數一數二水質清澈的水域；至於金魚草生長過於茂盛，可能是水中營養鹽較高造成，屬自然現象的一環，人工清除即可。

工務局養工處強調，會持續定期打撈生長過於茂盛的水草維持水域美觀，也提醒市民千萬不要在池邊或水域內餵食野生動物，造成環境與水域污染，共同維護中央公園景觀池生態平衡。

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