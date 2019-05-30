生命鬥士張賀森分享奮鬥歷程 勉身障學員面對恐懼勇敢挑戰

2019-05-30 14:08

〔記者黃建華／高雄報導〕高市勞工局為讓身心障礙職訓學員勇於面對求職及工作的挑戰，昨（29）日特別邀請凱莉愛內衣公司董事長張賀森，分享他遭逢車禍後的創業歷程，張董勉勵學員要保持正向樂觀的態度面對現實的考驗，成為自己生命中的鬥士，不向命運低頭。

張賀森國中時期遭逢車禍，期間家境貧困親人又過世，但仍勇敢面對現實的考驗，運用網路行銷自創內衣品牌，成為知名網拍商店，人生逆轉勝的故事讓人敬佩。

勞工局長王秋冬上任後，曾親自拜訪，並邀請張董分享奮鬥經驗鼓勵身心障礙朋友。

張賀森昨以「恐懼與鬥士」為題，向學員分享自身奮鬥經驗，張表示，這是他第一次公開演講，感恩生命歷程中所有的貴人，張提起，長期坐在輪椅上，病情大致是頸部以下沒有疼痛知覺，手指萎縮，尿路感染反覆出現，面對外在一連串的恐懼，他告訴自己要微笑面對，要一天比一天茁壯，做中學，學中做。

張賀森說，自己使用電腦，會寫電腦程式，也會跑電腦運算，鍵盤輸入的動作比較不一樣，是用手腕的一小截，夾著筆尖敲打鍵盤，憑著樂觀、堅強的意志力，用一雙不便敲打鍵盤的萎縮雙手，加上別人不要的電腦，以及熱誠及認真的態度，逐步打造出自己的內衣王國。

王秋冬局長到場為張賀森及受訓學員打氣，王局長表示，勞工局積極協助身心障礙朋友釐清職業性向「定方向」，到就業技能養成「學技術」，並支持輔助陪伴「找頭路」，以及提供職務再設計的穩定就業「職場好環境」的全方位服務，但在這些過程中，身心障礙朋友最需要的是保持正向樂觀的態度，希望藉由張賀森董事長的經驗分享講座，鼓勵學員勇於超越自我，在受訓期間能更有信心的學習，為將來就業打下深厚基礎，也能逐步實現自我的夢想。

張賀森並與學員交流座談，並勉勵學員「你改變不了事實，但你可以改變態度；你改變不了過去，但你可以改變現在。」不要因受限於自身障礙，而不敢去嘗試挑戰，應要勇於面對恐懼成為生命中的鬥士，並超越自我限制，經營自己、行銷自己並壯大自己，要有自信，但不要因為害怕而不敢向他人求助，也期許學員未來有能力也能回饋社會，哪怕是一點小忙、一個微笑，也許都能為他人帶來正向的影響。

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