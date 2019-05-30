生命鬥士張賀森分享奮鬥歷程 勉身障學員面對恐懼勇敢挑戰

〔記者黃建華／高雄報導〕高市勞工局為讓身心障礙職訓學員勇於面對求職及工作的挑戰，昨（29）日特別邀請凱莉愛內衣公司董事長張賀森，分享他遭逢車禍後的創業歷程，張董勉勵學員要保持正向樂觀的態度面對現實的考驗，成為自己生命中的鬥士，不向命運低頭。
張賀森國中時期遭逢車禍，期間家境貧困親人又過世，但仍勇敢面對現實的考驗，運用網路行銷自創內衣品牌，成為知名網拍商店，人生逆轉勝的故事讓人敬佩。
勞工局長王秋冬上任後，曾親自拜訪，並邀請張董分享奮鬥經驗鼓勵身心障礙朋友。
張賀森昨以「恐懼與鬥士」為題，向學員分享自身奮鬥經驗，張表示，這是他第一次公開演講，感恩生命歷程中所有的貴人，張提起，長期坐在輪椅上，病情大致是頸部以下沒有疼痛知覺，手指萎縮，尿路感染反覆出現，面對外在一連串的恐懼，他告訴自己要微笑面對，要一天比一天茁壯，做中學，學中做。
張賀森說，自己使用電腦，會寫電腦程式，也會跑電腦運算，鍵盤輸入的動作比較不一樣，是用手腕的一小截，夾著筆尖敲打鍵盤，憑著樂觀、堅強的意志力，用一雙不便敲打鍵盤的萎縮雙手，加上別人不要的電腦，以及熱誠及認真的態度，逐步打造出自己的內衣王國。
王秋冬局長到場為張賀森及受訓學員打氣，王局長表示，勞工局積極協助身心障礙朋友釐清職業性向「定方向」，到就業技能養成「學技術」，並支持輔助陪伴「找頭路」，以及提供職務再設計的穩定就業「職場好環境」的全方位服務，但在這些過程中，身心障礙朋友最需要的是保持正向樂觀的態度，希望藉由張賀森董事長的經驗分享講座，鼓勵學員勇於超越自我，在受訓期間能更有信心的學習，為將來就業打下深厚基礎，也能逐步實現自我的夢想。
張賀森並與學員交流座談，並勉勵學員「你改變不了事實，但你可以改變態度；你改變不了過去，但你可以改變現在。」不要因受限於自身障礙，而不敢去嘗試挑戰，應要勇於面對恐懼成為生命中的鬥士，並超越自我限制，經營自己、行銷自己並壯大自己，要有自信，但不要因為害怕而不敢向他人求助，也期許學員未來有能力也能回饋社會，哪怕是一點小忙、一個微笑，也許都能為他人帶來正向的影響。
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高市勞工局為讓身心障礙職訓學員勇於面對求職及工作的挑戰，29日特別邀請凱莉愛內衣公司董事長張賀森，分享他遭逢車禍後的創業歷程。（記者黃建華攝）
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張賀森勉勵接受職訓的身障學員要保持正向樂觀的態度面對現實的考驗，成為自己生命中的鬥士，不向命運低頭。（記者黃建華攝）
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張賀森並與學員交流座談，並勉勵學員「你改變不了事實，但你可以改變態度；你改變不了過去，但你可以改變現在。」（記者黃建華攝）