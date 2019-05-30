媽祖托夢、征服宇宙變獎盃 6/1花蓮找到田運動會揪你來

2019-05-30 14:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮北林三村「找到田國際泥巴運動會」，將在後天6月1日盛大登場，600個「泥巴裡打滾」的名額很快被搶光，而今年獎盃還大玩政治梗，主辦的社區發展協會理事長李美玲說，今年總統大選火熱，從郭台銘的「媽祖托夢叫我一定要出來」、韓國瑜「征服宇宙」、諧音中國總書記習近平的「只有維泥」都變成獎盃名字，地方媽媽的創意就是要讓人印象深刻。

李美玲說，找到田的獎盃每年都在超越自己，從第1年拿鍋子當獎盃，打進媽媽的心，第2年獎盃是實用的花盆，今年獎盃則採用稻草繩編織，獎盃名稱當然也要有創意。李美玲說，今年因為總統選舉很火熱，本月初開始報名時，就學習郭台銘「媽祖托夢叫我一定要出來」的精神，果真「媽祖托夢」給社區一定要續辦找到田，所以特設最大獎「媽祖托夢獎」，歡迎大家爭取被媽祖托夢的機會！

另一獎盃「只有維泥獎」有特殊緣故。李美玲說，從第2屆開始每年都到花蓮參與協辦的澳門大學師生，盡心盡力擔任泥巴運動會義工、裁判，幫了許多忙，但今年遭「政治力介入」，師生無法來台，詳細原因無法明說，她只能說「台灣真好」。她說，民主自由的好處，就是讓我們不會因為批判政治人物而被消音！

其他包括「泥征服宇宙」獎，取韓國瑜「征服宇宙」梗、「泥了不起獎」、充滿在地農民的自豪感，「有泥真好獎」則訴求人與土地的親密感，也因此活動志工常常開玩笑「只有找到田才能超越找到田」！

李美玲說，當初舉辦「找到田」國際泥巴運動會，原因就是因農地炒作，導致農村的土地紛紛插上待售的招牌，「難道土地只剩下轉手創造利潤的價值嗎？」希望藉此喚起人們重新審視土地對人的意義，重新打造兒時在水田中玩泥巴的快樂記憶。

她說，今年活動也吸引香港浸會大學師生加入協辦，6月1日這天歡迎大家來「吃泥漿」，為了活動品質限制報名600人，踩進水田泥漿玩拔河、打西瓜橄欖球、騎馬打仗、跑壘比賽！雖報名已經都額滿了，但沒報到名也不必難過，「田很寬很大」，大家還是可以來混水摸魚、下田同樂。

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