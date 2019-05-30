出租機車當越野車 遊客直接騎上小門鯨魚洞

2019-05-30 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕觀光客變空空客！直接將機車騎上小門鯨魚洞步道區，不止1輛，還是成群結隊，如此離譜的行徑，讓看見的民眾都認為過於失序；負責主管的澎湖國家風景區管理處表示，將派解說員專人宣導，並在各主要入口設立告示牌。

位在西嶼鄉北端的小門嶼，島上遍佈奇形怪狀的玄武岩，以鯨魚洞聞名，黑色岩石間由海蝕形成的岩洞，鯨魚洞是小門嶼最特殊的海蝕地形，鯨魚洞東側現留有2支海蝕柱，是另一海蝕拱門頂部崩塌形成，另外下方還有蜂巢田美景，是澎湖傳統的菜宅農耕模式，吸引許多遊客前往。

由於西嶼小門地形特殊，當地還興建小門地質館，介紹小門地質、地形，但觀光客卻將機車當越野車騎，循著「谷歌」指引，一路由停車場入口進入小門步道區，另外也由遊客經社區道路進入，因當地為地質生態敏感區域，加上土質過於鬆軟，稍一不慎發生意外，對於個人生命及澎湖觀光形象，都會受到重創。

針對遊客離譜行為，澎湖國家風景區管理處表示，原本在停車場入口處就設有告示牌，防止遊客透過「谷歌」指引誤闖進入；至於另一處由社區道路的入口，已購置好路擋及告示牌等設施，但考慮當地村民出入方便，將先與社區民眾溝通協調，取得共識後設置，但空檔期將派出解說員進行解說宣導，避免類似事件重複發生。

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