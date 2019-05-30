台灣彌猴從保育類除名 原住民飼養但沒被罰

2019-05-30 13:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣彌猴今年1月起從保育類野生動物降為一般野生動物，基隆一名胡姓原住民以為可以捕抓、買賣，2月起在屋外前院飼養一隻幼猴「阿山」，基隆市動物保護防疫所接獲檢舉，今天依違反野生動物保育法將猴子沒入。

動保所長陳瑞濱指出，胡姓原住民以為台灣彌猴從保育類野生動物除名後，就可以捕抓、買賣及飼養，今年2月在埔里以2000元向友人購入幼猴，帶回基隆住家飼養在屋外前院，路過民眾發現猴子被長期關籠，狀似可憐，於是向動保所檢舉疑似有虐待動物的情形。

動保人員今天上午前往查看，發現1隻未滿6個月的台灣彌猴幼猴被養在塑膠鳥籠內，確實未符合動物福利，不過觀察胡姓人家與猴子互動親密，認定應僅是單純飼養野生動物，且因為飼主具原住民身份，符合野生動物保育法第51-1條規定，原住民首次違反獵捕、宰殺或利用一般類野生動物者，不予以裁罰。

野生動物保育法第51-1條規定，原住民未經主管機關許可，獵捕、宰殺或利用一般類野生動物，供傳統文化、祭儀之用或非為買賣者，處1000元以上、1萬元以下罰鍰，但首次違反者，不罰。

陳瑞濱說，為了保護幼猴，仍會依法沒入，但幼猴長期受到人為飼養，已經無法回歸野外環境，將協調屏東科技大學野生動物收容中心終身收容，維護動物福利。

動保所提醒民眾，台灣獼猴今年已從保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法一般類野生動物規範，民眾如發現猴子仍應採不騷擾、不接觸、不捕抓的原則，未經申請許可非法捕抓一般類野生動物者，將面臨6萬元以上、30萬元以下罰鍰。民眾如發現違規捕獵野生動物行為，可立即撥打基隆市動物保護專線02-24280677或1999市民熱線檢舉，全民一起保育，共同維護自然生態的生物多樣性。

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