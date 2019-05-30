道路拓寬頭前國小跑道消失 新北議員爭取900多萬改建拚年底前完工

2019-05-30 13:01

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊頭前國小操場因先前頭前路拓寬工程，使鄰近圍牆的跑道從原先的6道內縮成5道，校長盧素真為提升學生活動安全，向新北市議員何淑峰陳情希望爭取經費改建，教育局現已決定將耗資約900多萬施作改建工程，預計最快年底前完工。

頭前國小（含幼兒園）約760多位學生，校內操場為學生活動的主要場地，但因多年前頭前路拓寬工程，使場內跑道內縮為5道，何淑峰為提升學生使用方便性和安全性，已爭取900多萬經費，將操場及周邊水溝蓋等重新改建。

何淑峰指出，操場不僅是學校運動會的重要場地，也是學生平時活動的主要範圍，一般常規操場為6個跑道，但現卻被內縮為5道，擔心舉辦比賽型活動會有安全疑慮。盧素真則說，因校內學生量不多，學生能活動的範圍也相對較大，相關比賽也減少使用跑道目前暫無安全問題，但仍希望能盡快改建，給學生更好的活動空間。

新北市政府教育局表示，一般學校操場普遍能使用10年以上，若有破損也會定期修補，先前遲遲未改建主要是因為頭前國小操場還不夠老舊，但近年因場地鋪面逐漸耗損，並有多處積水，便決定全面翻修，施作項目包括操場跑道、球場的壓克力地坪、水溝蓋和牆面等，預計下半年開始招標、動工，最快年底前完工。

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