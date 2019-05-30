越南新住民愛心不落人後 合力送愛到台東偏鄉部落

2019-05-30 12:51

［記者王秀亭／台東報導］從越南嫁到高雄20多年的新住民楊莎莉，家境不富裕，卻熱心公益，時常與同樣來自越南的新住民姊妹合力送愛，關懷弱勢族群，今天首度跨出高雄，到台東偏鄉部落，送生活物資給延平鄉桃源村獨居長輩，楊莎莉說，慶幸自己有能力幫助別人，會持續做下去。

楊莎莉與阮明雪、黎雪幸、阮佩珍等越南新住民，今天天還未亮，就與「歡喜布施行腳站愛心代送車」鄭承豐，開著載滿肉粽、各式生活物資的廂型車，經南迴公路到延平鄉桃源村。

楊莎莉表示，嫁到台灣20多年，在高雄開店賣越南料理，10多年前就有幫助弱勢族群的想法，卻不知怎麼著手，6年前從關懷老家越南開始，平均1年2次，與同為越南新住民的姊妹們合資，購買生活物資關心越南的孤兒院、低收入戶。

楊莎莉說，從關懷母國弱勢族群獲得快樂與肯定，而台灣是自己的第二個家，也不斷尋找需要協助的人，曾走訪六龜育幼院，也送物資給高雄的弱勢長輩，從臉書上認識「歡喜布施行腳站愛心代送車」鄭承豐，知道他準備在端午節前，送愛到偏鄉部落，遂與8個越南籍姊妹合資，購買長輩們所需的生活物資及應景的肉粽到台東。

一行人在桃源部落「布袞倉庫」義工左恩萁的帶領下，一一走訪部落裡的獨居長輩住家，以及部落文健站，還貼心蒸熱肉粽，讓長輩今天中午就能品嘗。

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