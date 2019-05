台灣青年赴柬埔寨 參與當地保育馬來熊的行動

就讀政大國際傳播英語碩士學位學程的曹文羿(前排左一),獲青年署補助,參加柬埔寨Free the Bears保育計畫。(圖由青年署提供)

2019-05-30 13:09

〔記者林曉雲/台北報導〕野放南安小熊近日引起全民關注,教育部青年署今年也補助我國青年,赴柬埔寨瞭解當地保育馬來熊的行動。青年署科長王佑菁表示,教育部選送青年赴國際組織進行議題觀察,從106年開辦迄今,已有23位青年受補助前往,今年度第3階段徵件已開跑,補助金額最高新台幣15萬元,歡迎青年踴躍提案。

就讀政大國際傳播英語碩士學位學程的曹文羿,獲青年署補助,前往柬埔寨參加Free the Bears保育計畫。她表示,過去也曾擔任保育志工,關注環境保護及生物多樣性等議題,選擇到深耕保育相關法規20餘年的柬埔寨Free the Bears,觀察當地組織推廣保育意識的進程。

曹文羿說明,Free the Bears組織成員來自不同地區、不同國家及專業背景,有研究野生動物國際法的博士生,也有喜劇演員、工程師、樂團鼓手等,組織辦公室的標語:「No single group can do all the work to save Cambodia’s bears. Everyone has a role to play in this team effort.(在團隊合作中,每個人皆扮演重要的角色,沒有單一團體能獨自作好解救馬來熊的工作)」。參與青年不僅提供個人專業上的建議,回國後也在各自的國家或領域推廣保育意識,參與者都是動物大使。除了學習保育馬來熊知識,也獲得第一手保育經驗,返國後結合個人媒體專業製作短片, 盼影響更多人關注動物保育議題。

青年署也推動「iYouth voice」青年國際發聲計畫,輔仁大學學生王思穎今年獲補助出發至菲律賓馬尼拉出席「Asia Pacific Youth Exchange」(亞太青年永續發展訓練計畫),計畫共有16國、約100名青年參與,會議目的是藉由青年討論和推動永續發展目標,產出的創新提案,以發揮青年影響力。

王思穎表示,她與來自菲律賓、印尼、南韓的組員們,一起討論SDG(聯合國永續發展目標)第12個目標主題「責任消費和生產」,探討循環經濟、永續、環保、節能等議題,團隊提出行動方案Namin(By us),利用當地漁村所擁有的資源─海洋底下大量的「海草」,將海草的纖維製成包裝紙、環保袋等,除可幫助當地居民謀生賺錢,也能解決當地的垃圾管理與薪資不足問題,當地老師則可開課教導學生如何製作,讓學生有一技之長,並教導對環境保護的重視,開啟環保的經濟循環,台灣隊共有13位青年代表,讓與會各國青年認識台灣的熱情和友善。

青年署推動「iYouth voice」青年國際發聲計畫,我國今年有13位青年代表參加「Asia Pacific Youth Exchange」(亞太青年永續發展訓練計畫)。(圖由青年署提供)

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法