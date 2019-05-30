台灣青年赴柬埔寨 參與當地保育馬來熊的行動

就讀政大國際傳播英語碩士學位學程的曹文羿（前排左一），獲青年署補助，參加柬埔寨Free the Bears保育計畫。（圖由青年署提供）

2019-05-30 13:09

〔記者林曉雲／台北報導〕野放南安小熊近日引起全民關注，教育部青年署今年也補助我國青年，赴柬埔寨瞭解當地保育馬來熊的行動。青年署科長王佑菁表示，教育部選送青年赴國際組織進行議題觀察，從106年開辦迄今，已有23位青年受補助前往，今年度第3階段徵件已開跑，補助金額最高新台幣15萬元，歡迎青年踴躍提案。

就讀政大國際傳播英語碩士學位學程的曹文羿，獲青年署補助，前往柬埔寨參加Free the Bears保育計畫。她表示，過去也曾擔任保育志工，關注環境保護及生物多樣性等議題，選擇到深耕保育相關法規20餘年的柬埔寨Free the Bears，觀察當地組織推廣保育意識的進程。

曹文羿說明，Free the Bears組織成員來自不同地區、不同國家及專業背景，有研究野生動物國際法的博士生，也有喜劇演員、工程師、樂團鼓手等，組織辦公室的標語：「No single group can do all the work to save Cambodia’s bears. Everyone has a role to play in this team effort.（在團隊合作中，每個人皆扮演重要的角色，沒有單一團體能獨自作好解救馬來熊的工作）」。參與青年不僅提供個人專業上的建議，回國後也在各自的國家或領域推廣保育意識，參與者都是動物大使。除了學習保育馬來熊知識，也獲得第一手保育經驗，返國後結合個人媒體專業製作短片， 盼影響更多人關注動物保育議題。

青年署也推動「iYouth voice」青年國際發聲計畫，輔仁大學學生王思穎今年獲補助出發至菲律賓馬尼拉出席「Asia Pacific Youth Exchange」（亞太青年永續發展訓練計畫），計畫共有16國、約100名青年參與，會議目的是藉由青年討論和推動永續發展目標，產出的創新提案，以發揮青年影響力。

王思穎表示，她與來自菲律賓、印尼、南韓的組員們，一起討論SDG（聯合國永續發展目標）第12個目標主題「責任消費和生產」，探討循環經濟、永續、環保、節能等議題，團隊提出行動方案Namin（By us），利用當地漁村所擁有的資源─海洋底下大量的「海草」，將海草的纖維製成包裝紙、環保袋等，除可幫助當地居民謀生賺錢，也能解決當地的垃圾管理與薪資不足問題，當地老師則可開課教導學生如何製作，讓學生有一技之長，並教導對環境保護的重視，開啟環保的經濟循環，台灣隊共有13位青年代表，讓與會各國青年認識台灣的熱情和友善。

青年署推動「iYouth voice」青年國際發聲計畫，我國今年有13位青年代表參加「Asia Pacific Youth Exchange」（亞太青年永續發展訓練計畫）。（圖由青年署提供）

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