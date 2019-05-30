愛心餐飲協會下廚五星級料理 200多位長輩開心用餐

2019-05-30 12:44

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市社會局今天在永和區民權社區發展協會與愛心餐飲協會舉辦義廚活動，這次食材是使用醜蔬果再利用的惜食料理，邀請超過200多位長輩和志工一起參與。91歲的爺爺韓大雄參加5年的銀髮俱樂部，他也說，平時都看書、運動打發時間，現在也會到據點和大家動健康、聊聊天，心情也變得快樂。

義廚活動菜色豐富，包含日式咖哩草蝦、香蒜蠔油蒸旭蟹、酸甜果菜溜鮮魚、花現幸福蒸品、蓮藕山藥燉雞湯等14道料理。愛心餐飲協會長羅懷文表示，協會每個月舉辦1場愛心義廚餐會，用料理溫暖需要幫助的弱勢團體，食材資源多為廠商贊助或者義廚們自掏腰包，盼望讓愛的力量擴散到更多需要關懷的弱勢單位。

現場超過200多位長輩和志工用餐，早年跟著國民政府來台的韓大雄，曾和女兒們一起到美國生活過，但還是喜歡台灣的環境，現在自己一個人住在永和，擁有一顆好學的心，到淡江大學進修外文，他說，平常都會看書、運動，現在加入銀髮俱樂部後也會常常來這活動、聊天，心情也都會更快樂。

永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭說，社區是由民權、民治、智光及民族里所組成，現在有400多位長輩都會來到據點，社區每日共餐人數達一百多人，在經費考量下，菜色只有4菜1湯，很感謝社會局媒合愛心餐飲協會到社區提供義廚服務。

社會局長張錦麗表示，新北市推動惜食分享將近3年，在惜食分享廚房與新北市89個惜食共餐據點的努力下，已有31萬多公斤的醜蔬果經過重新利用，透過義廚和志工的用心料理，豐富社區長輩及弱勢兒少的共餐餐食。

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