崑山科大第二專長班 傳授金工技術打響口碑

2019-05-30 11:45

〔記者萬于甄／台南報導〕崑山科技大學開設第二專長輔導課程班，以時尚金工設計為課程主軸，吸引不少學生報名參加，今年師生跨院系合作參加韓國亞洲美業大賞及2019台灣盃全國美容美髮美甲美睫技術競賽暨模特兒大賽，共奪下2座冠軍、2座亞軍、3座季軍等，成績相當亮眼。

崑山科大表示，時尚金工設計實務班學生來自校內不同院系，大家利用週日到校學習第二專長，學生學習成果不錯，近年來參加國內外賽事頻頻獲獎，今年以金工技術為主軸，除傳授金工鉅、銼、焊的基礎技術，也將金工創作延伸，把金工技術融合服裝創作。

其中，時尚金工設計實務班指導老師陳怡君本身是金工家族第三代接班人，對台南傳統金工技術與金匠文化投入許多研究，她說，近年來年輕人對金工鎚紋、敲字、焊接等技術充滿興趣，除希望藉由第二專長班能讓年輕學子接觸這門傳統工藝外，更能將金工傳統技法流傳下去。

今年學生將課堂所學發揮淋漓盡致，無論是金屬玫瑰花、鳥籠、充滿童趣的貓咪書籤夾、田園風車、精緻的小松鼠耳環、戒指、手工布包等作品，都讓人感到耳目一新。

時尚學程學生張雅婷將金屬印花應用在服裝設計創意上，異材質的結合使他的作品贏得韓國亞洲美業大賞國際競賽服裝設計創意組冠軍；房地產系碩士班王紅閔則將彩色蝴蝶圖紋與幾何圖形利用金屬印刷，結合皮件材質創作出充滿創意的名片架，獲得該賽事文創產品設計組亞軍。

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