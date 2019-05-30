台灣綠色電子製造企業評比 台積電摘冠、鴻海墊底

2019-05-30 11:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕綠能發展已是全球趨勢，但身為用電量大、耗能高的電子製造業是否能成為領頭羊，將是國家整體綠能發展重要關鍵之一，綠色和平針對國內前10大電子製造業進行綠色指數評比，其中台積電以積極發展及使用綠能奪冠，國民黨總統初選參選人郭台銘所領軍的鴻海精密則是敬陪末座。

綠色和平表示，此次接受評比的台灣10大電子製造企業，分別為，鴻海精密（富士康）、和碩聯合科技、台灣積體電路、廣達電腦、仁寶電腦、緯創資通、英業達、友達光電、群創光電、日月光半導體製造等，他們是以2016年企業營收來進行排名。

綠色和平的評比以「溫室氣體管理」、「再生能源使用」2大面向評鑑企業的氣候及能源表現，並且以「資訊公開」、「企業承諾」、「實際成效」、「倡議行動」等4項指標分別檢視上述面向，亦將業者參與台灣再生能源發展實際行動納入評分考量。

在總體排名方面，台積電在4個項目都相對領先其他企業，於台灣市場表現也有公開支持購買綠電、新廠承諾使用一定比例綠電，以總成績B-之姿拔得頭籌，緊追在後的是C+的日月光，而友達則以C排第三，C-的有仁寶、英業達、群創、緯創等，總成績為最差D的則包括廣達、和碩、鴻海等。

綠色和平認為，為因應減碳需求，近來許多國際大廠如Apple、Google等都紛紛承諾轉型獲加碼使用綠電，台灣企業若不跟進世界趨勢，有可能影響到國際競爭力，建議大廠們應該設立更清晰綠能使用目標，並設定時間表，逐漸將化石燃料轉變成再生能源，並注重在地性及外加性的原則，善盡企業社會責任。

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