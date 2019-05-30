長期嗜睡、食慾不佳 8旬老翁就醫才知是肺癌

2019-05-30 11:19

〔記者蔡思培／台北報導〕一位80多歲的男子自今年初就食慾不好、已持續3個月，還有嗜睡問題，因此前往就醫。醫院發現病人血鈣過高，在進行電腦斷層後，確診為肺癌。醫生表示，老年病人身上出現的高血鈣，需考慮到肺腫瘤的可能因素。

台北市立聯合醫院中興院區腎臟內科醫師劉文勝表示，血鈣是一種重要的電解質，可以調控骨骼肌及心臟的收縮，血鈣過高常是由副甲狀腺素亢進所引起，會造成嗜睡、便祕、意識不清、心電圖異常。

這位病人的副甲狀腺素正常，也沒攝取過多鈣質飲食，但在停用保鈣型利尿劑、補充水分後，仍出現高血鈣。醫院合併他年紀大與過去抽菸病史，考慮到肺腫瘤的可能因素，電腦斷層掃描顯示，男子右側肺門後方有6.4公分的腫瘤，合併肝臟、淋巴結及骨頭轉移，影像確診為肺癌。

劉文勝指出，本案病人初期有使用保鈣型利尿劑，且對一開始的補充水分有反應，容易讓臨床醫師鬆懈，然而病人的高血鈣再次發生時，副甲狀腺素功能正常便提示了需考慮其他因素。此外，病人因食慾不好、營養不良，造成血清中的白蛋白降低，連帶也讓血清中的鈣質測定上較實際偏低。

劉文勝說，高血鈣的治療與臨床症狀需為內科醫師所熟悉，在老年病人身上出現的高血鈣往往需考慮腫瘤所引起的伴隨症狀，以求即時正確的診斷與治療。

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