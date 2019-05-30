中市建置智慧路口安全警示系統 降低肇事率

2019-05-30 10:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局透過事故件數及類型分析，在5處路口建置「智慧路口安全警示系統」，利用雷達偵測兩向來車的車速及位置，並即時運算，如兩車有碰撞可能性，路口的可變資訊看板（CMS）將發出警示訊息，提醒駕駛人注意並減速慢行，希望有助於降低肇事件數。

交通局長葉昭甫指出，此次建置系統適用改善「角撞」及「左轉穿越側撞」的事故類型，透過台中市高風險平台的碰撞構圖彙整分析，以及市警局交通警察大隊提供的肇事圖等資料，挑選5處符合應用情境的路口進行設置。

葉昭甫表示，建置計畫於過去2個年度推動，第1年先於西屯區台灣大道與黎明路口，以及車流型態較複雜的大里區大明路、東興路與仁興街口2個路口試辦；第2年再於大雅區昌平路四段與德勝路、南屯區萬和路二段與惠德街，及西屯區中科路與敦化路二段等3處路口試辦，今年2月全數建置完成。

交通局比較設置路口的肇事次數，以2017年7月至2018年4月與2018年7月至2019年4月相較，西屯區台灣大道與黎明路口由2件減至0件，大里區大明路、東興路與仁興街由2件減至1件，初步檢視適用情境事故件數下降。交通局指出，2018年期計畫因建置時間尚短，可供統計分析的樣本數少，所以目前尚處於績效分析階段。

葉昭甫強調，交通局將持續評估「智慧路口安全警示系統」建置績效，以有效提升道路安全為最大目標，讓駕駛人與行人都享有更安全舒適的交通環境。

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