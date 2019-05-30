雪羊建議登山自治條例也退場 投縣消防局：不應廢除

2019-05-30 09:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中央擬修「國家賠償法」，未來民眾登山下海經警告，出意外不國賠，知名登山客「雪羊」在臉書建議「登山自治條例」也退場，不少南投縣山友也贊成，因「政府不用負責，就不應再管那麼多」。南投縣消防局長林聰吉則表示，應該不行廢除，因為條例都是保障登山者安全的基本規定，有經驗的山友沒問題，怕的是沒經驗的民眾，因此條例仍應存在。

行政院昨日跨部會會議達成「國家賠償法」第6條修法共識，將來從事山域、水域等危險性活動，國家會提供警告標示，但不負賠償責任。

知名登山客「雪羊」在臉書「雪羊視界」分享該則新聞訊息，也提出自己的看法，雪羊在文章中感謝張景森委員願在法制面上改革，保護基層公務員，也說「我們終於以大聲說出：『我的安全自己負責！』和酸民永別吧～」。

「雪羊」也說，既然以後不用再怕國賠，接下來的目標是入山證禁止進入區域，除軍事管制區外全面歸零；被視為浪費登山人金錢時間、保護基層公務員與對遇難登山人事後報仇的「登山自治條例」，也應研擬讓該條例退場。接下來呼籲也把美麗的溪流和大海還給人民。而下一步目標是「不要再繼續叫消防上山搜救」。

南投縣草屯鎮一個300多人登山團體的林姓山友，也對「雪羊」該建議表示贊成，他說，山友們大多都很注意自身安全，也會請嚮導，既然未來政府不再對登山者的安全負賠償責任，就不應再管那麼多。

南投縣府前年2月公布實施「南投縣登山活動管理自治條例」，對於知名登山客「雪羊」的建議，縣消局長林聰吉回應「應該不行退場」，他說，登山自治條例條文大多是對登山安全的基本規定，有經驗的山友當然會注意，但還是有沒有經驗的民眾，沒有做好準備就貿然登山，因此該條例還是應存在。

至於「雪羊」也建議消防隊員不用再上山搜救，南投縣的林姓山友則持不同看法，認為有報案求援還是應該去搜救，搜救費用可再討論。

南投縣消防局長林聰吉也認為，打電話到消防單位報案求援，消防人員當然要搜救，況且打電話的不一定是登山者本人，很多是其親人報案請求，因此若有報案，消防人員還是會上山搜救。

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