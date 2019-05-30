長榮勞資協商共識有限 工會將上街遊行

2019-05-30 01:36

〔中央社〕長榮航空勞資協商昨天晚間展開第二度協商，但共識部分仍相當有限，長榮聲明表示，面對可能發起的罷工一定會盡全力做好相關準備，而工會也將於6月4日上街遊行，表達訴求。

桃園市空服員職業工會針對長榮航空勞資爭議進行罷工投票，在首度勞資協商後仍未達共識，昨天下午5時30分起，雙方再度在桃園市展開第二度協商。原訂準備在3小時內結束的協商，卻直到深夜11時45分，才各自舉行記者會說明，但共識部分仍相當有限。

長榮航空公司總經理孫嘉明會後表示，長榮航空再次訴求公開透明協商，提出直播與開放媒體旁聽建議，再次被工會拒絕，希望工會信守公開信誠信協商的承諾。

長榮表示，雙方約定6月3日進行第三次協商會議，然而因罷工事關公眾利益，希望強烈要求當日進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願意有條件開放直播，並設有諸多限制，雙方無法達成共識。

孫嘉明也說，長榮已經針對協商內容向工會說明溝通，工會有感受到公司的善意，「但是工會要求的比公司善意更多」。

長榮航空事後發表聲明指出，長榮航空在公司可以正常營運，符合旅客、股東期待的原則下，照顧員工的初心不變，在營運獲利的情況下提升員工薪資福利的原則不變。但是公司不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段，面對桃空職工可能發起的罷工行為，長榮航空一定會盡全力做好相關準備，一旦發生時將影響旅客的程度降到最低。

工會代表指出，歷經兩次重啟協商會議，令人遺憾的是，資方所提對案大致與原本團體協商及調解會議上所提，並無二致。至於對於提高會員日支費（禁搭便車）等訴求，勞資雙方差距仍然巨大，進度緩慢。

工會表示，將於6月4日舉行「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，並於6月6日投票完畢後儘速完成開票作業。（編輯：林治平）

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