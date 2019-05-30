醫病》腳痛到無法走路 阿嬤竟是「股骨頸線性骨折」

2019-05-30 00:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有個70歲阿嬤原本以為腰椎長骨刺，造成坐骨神經痛，痛楚延伸腿部，一走路就疼痛難耐，骨科醫師黃裕涵請她走路，觀察步態，發現她重心偏向一側，經電腦斷層掃描檢查出她是股骨頸線性骨折，在股骨頸打骨釘固定後，現已可正常走路。黃裕涵說，臗關節有問題是走路才痛，而坐骨神經痛則是不走路也持續疼痛。

70歲的張姓婦人腰椎第3到第5節長了骨刺，曾看過別的骨科和神經外科醫師，而近幾個月疼痛延伸到臀部、大腿，每走一步路就疼痛難當，這個月到佑民醫院掛骨科門診，說她坐骨神經痛，痛到無法走路，請骨科醫師黃裕涵為她動手術。

黃裕涵請張姓婦人離開輪椅試著走幾步路，發現她走路重心偏向一側態，懷疑腳疼痛難當不是坐骨神經痛引起，而是髖關節出問題。經照X光和電腦掃描，在股骨頸位置找到一道裂痕，證實張姓婦人是股骨頸線性骨折，而骨折推測應是骨質疏鬆造成。

阿嬤在本月中旬動手術，黃裕涵在股骨頸打3個各0.7公分的小洞，再打上3根骨釘固定，術後第2天出院，29日回診，黃裕涵再看她走路，她已可輕鬆跨步。

黃裕涵說，很多人痛到無法走路，若腰椎有長了骨刺，通常會以為是坐骨神經痛引起，但事實上腰椎長骨刺不一定會有疼痛的症狀，張姓婦人就沒有，而要判斷是髖關節出問題或是坐骨神經痛，可從其走路步態看出端倪，髖關節有問題的是「走一步痛一下，不走就不痛」，因髖骨部位疼痛會把重心偏向沒問題的另一側，而坐骨神經痛則是「走路痛，不走也痛」。

黃裕涵也說，坐骨神經痛通常的症狀是從臀部往下痛到大腿、膝蓋，有些還會痛到小腿，而股骨頸線性骨折會從臀部大腿痛到膝蓋，而不會超過膝蓋，但因兩者症狀有重疊，因此常被誤會。

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