中原大學畢典「未來的光井」裝置藝術 變成美拍打卡亮點

2019-05-30 00:17

〔記者李容萍／桃園報導〕迎接畢業季，中原大學建築系老師徐昌志、學生余和謙、張詩岳設計，以及結合20多位學生合力組裝打造的「未來的光井」裝置藝術，吸引學生及社區民眾拍照打卡或駐足欣賞。

徐昌志表示，大部分畢業生對於未來充滿了疑惑與不確定，「未來的光井」使用彈性布製的光筒，製作出不確定形體且不易窺視的互動裝置，學生可自裝置外撥開布簾望向內部，並看見倒映於不鏽鋼透明板上的藍天，而學生的身影則會和藍天映疊在一起，代表意義在回首過往的同時，也更有勇氣走向未知、充滿挑戰的未來；平面視覺則由商設系老師黃文宗與碩二梁思衡創作，師生發揮專業為畢業生獻上滿滿的祝福。

中原大學6月1日下午3點舉辦第61屆畢業典禮，台灣IBM總經理高璐華受邀致詞分享人生經驗，高璐華是美國康乃爾大學工業工程碩士，多次榮獲IBM Top Contributor Award及Golden Circle等獎項，她將鼓勵畢業生擁有「不斷成長的心態」，也正是現在企業界所需要的人才標準之一。

中原大學今年畢業生有8人獲得最高榮譽「全人標竿獎」，其中，土木系李佩宣獲頒最高獎金12萬元獎金，來自清寒單親家庭的她大學4年不但半工半讀，還到國小輔導弱勢孩童課業，品學兼優逆轉人生的故事，讓人看見中原大學全人教育對學子的影響與改變。

李佩宣來自清寒單親家庭，籌學費曾是她和母親的夢魘，進入中原土木系以後，獲得校友王冠川、王水樹等人獎助學金，再加上利用課餘時間打工，經濟壓力得以紓解，同時善用學校資源，到企管系、建築系修課提升能力，曾獲得普仁崗文藝獎散文類第1名、運動會游泳團體組第1名，也是圖書館借書英雄榜的常客。

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