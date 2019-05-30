農民不用再睡果園！ 健行科大生研發「智慧保護裝置」

2019-05-30 00:36

〔記者李容萍／桃園報導〕傳統農園管理者保護農作物，多半運用人力，如果栽種的農作物為高經濟價值的作物像黑金鋼蓮霧、水蜜桃，接近收成階段為避免被偷，往往還要夜宿果園，如此的管理方式不僅浪費人力，人身安全也有顧慮。桃園市健行科技大學電資學院資工系教授陳維魁指導學生李瑞賢、曾俊傑及謝建廷3位學生，以專題作品「智慧型農園保護裝置之設計與實作」，在教育部主辦2019全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展中脫穎而出，獲得資工通訊群第2名。

陳維魁說，這個裝置是模擬有可疑者或動物進入監控區域時，農園保護裝置依序執行以下動作：啟動照明設備、喇叭裝置發出巨大聲響嚇阻入侵者、啟動錄影功能並同步回傳影像資料至監控系統，接著以即時訊息等方式通報農園管理人，進一步採取適當的處理。

陳維魁說，資工系師生是從報導和周邊真實故事，知道農民在收成的時候常連睡田裡好幾天，目的就是防偷水果等農作的賊，很辛苦，於是發想找出有效的防盜方法，成功設計這項智慧型農園保護裝置，因為一個保護裝置成本低於700元，體積小及易安裝使用等特性，具備量產競爭力。

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