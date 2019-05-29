人命狗命都重要！學生遭流浪狗攻擊重傷 動保團體說話了

2019-05-29 21:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市近來接連發生犬隻咬傷民眾和學生，家屬痛批動保團體「狗命比人命重要？」動保團體指出，同樣都是生命，都該被尊重，人命和動物命都一樣重要，並非狗命比人命值錢。

台灣動物緊急救援小組資深志工倪京台受訪說，流浪狗的問題其實是人為因素造成，棄養和走失都是，棄養更是佔多數，會追車子的狗不代表就會咬人，每隻狗各有其屬性，如果會具攻擊性、會咬人的狗捕捉後就該放在收容中心，即使接受結紮了，也不能回收。

倪京台指出，動保政策上所謂的「精準捕捉」，言下之意是捕捉具攻擊性、會傷人的犬隻，捕捉後安置收容中心不再回放，只要是生命就該被重視，犬隻咬傷人事件讓人遺憾，但更不希望因為回放而造成更人狗衝突。

彰化市彰南路本月25日發生高三男學生遭2隻流浪狗攻擊成重傷，事情發生5天了，彰化縣動物防疫所和彰化市公所清潔隊到現場「緝凶」，但到今天毫無斬獲。

動防所長董孟治說，已掌握到這2隻傷人犬隻的蹤影，緝捕時犬隻鑽進稻田裡躲藏，增加捕捉困難度，曾嘗試用麻醉劑催箭，犬隻還是脫逃，動防所會持續捕捉，捕捉後會帶回收容所長期安置，目前收容所空間已經飽和，未來暫時會先用狗籠看管，再看有無愛心人士願意認養。

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