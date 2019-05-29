攀聖母峰高山症死亡人數增加 高山症醫師：台灣幾座百岳也要小心

2019-05-29 21:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕「世界屋脊」聖母峰近來傳出因排隊登頂而造成多人死亡，國內高山症醫學權威、山雲白袍健康顧問公司醫師王士豪指出，長時間待在缺氧高海拔的地方容易引發高山症，再厲害的運動員也不例外，國內幾座百岳也需長時間攀爬，民眾挑戰時最好注意身體狀況。

王士豪指出，人體如果從事劇烈運動，身體需要的氧氣量增加，因此在高海拔地區從事劇烈運動，會讓原本就稀薄的氧氣，顯得更不夠，而使得身體實際感受到的高度，會比實際上地理上真實海拔高度還要更高，因此在山上待太久，更容易引發高山症。

王士豪說，在過去的研究指出，在海拔約4000公尺的高海拔地點從事劇烈運動，生理的海拔高度大約比實際地理高度高出500公尺之多，而這個差距，會隨著海拔高度上升差距更大。

王士豪指出，國內越來越多民眾喜歡挑戰百岳，但他提醒，有幾座雖是入門級百岳的高山，但需要長時間攀爬，也容易引發高山症，例如單攻玉山主峰、合歡北峰到西峰、單攻雪山等，都是一日來回，動輒12小時以上，可能引發高山症。

王士豪指出，高山症不會突然發生，是抵達一個新的高度後逐漸發生的，通常會是在最高生理高度後幾個小時內逐漸發生，如果是以攀登8000米巨峰來說，就是在登頂之後的下山途中，因為已經停留夠久了，高山症差不多要發生了，下山時，也剛好就是氧氣快用完的時候。

好萊塢電影「聖母峰」也在講述有名的山難事件，主角和當中幾名登山者因失溫而死，王士豪說，其實他們都是先有高山症症狀，身體已經沒力氣、無法承受，躺在低溫環境下很快就失溫致死。

台灣登山雙傑呂忠翰、張元植挑戰更困難的馬卡魯峰（Makalu）。王士豪說，他當時給他們一個救命方式：如果出現高海拔腦水腫或腦性高海拔急性衰竭或肺性高海拔急性衰竭時，就打救命針類固醇， 下撤、求救、吸氧氣、沿途每6小時打一支救命針。

王士豪說，近年很多民眾會到喜馬拉雅山位在海拔5000多公尺的基地營旅遊，那邊雖然很好到達，但仍是海拔極高的地方，建議若想到基地營體驗，可先到國內合歡山感受一下高海拔的氣氛，看看身體是否能應付。

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