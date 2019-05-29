藤山步道人氣夯 停車一位難求將有解

2019-05-29 22:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林市藤山步道是每年春季八卦山脈賞桐花的熱門遊憩景點，但每逢花季、周休例假日停車位就一位難求，民眾只能將車輛違停大馬路上，增加用路人安危，有鑑於此彰化縣政府決定將「人車分流」，於下方員林運動公園停車場新闢一條約800公尺長的人行步道至藤山步道停車場，可增加近百停車位。員林市長游振雄說，登山先行步道提早暖身，運動更安全。

員林市藤山步道入口處僅約20位停車處，一到假日根本一位難求，民眾只能沿著員南路路邊停車，也有民眾提早於下方約800公尺處的員林運動公園與三百崁入口停車處停車，再沿著大馬路走上去，但造成人與車爭道險象環生，日前彰化縣政府與員林市公所向交通部觀光局參山國家風景區管理處提出「銜接藤山步道兩大停車場之人行步道」規劃構想，獲得同意，近日彰化縣長王惠美陪同參山國家管理處長柯建興等人到場會勘。

游振雄表示，初步會勘，靠近運動公園段約400公尺曾有過整地設施，雖荒廢一陣子，只需做環境整理和綠美化就可使用，新闢路段約400公尺，其中包括通過前縣議員余瑞坤承租多年的國有地，在他首肯下，答應提供建置步道，相當感謝。

縣府城市暨觀光發展處處長馬英傑說，藤山步道是人氣步道，即使花季後登山人潮不減，縣府提出構想後獲得管理單位同意，後續設計、建置經費都由中央補助，縣府則提撥150萬設置做為步道夜間照明設施，讓藤山步道安全又有魅力。

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