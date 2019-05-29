高雄市再增1例登革熱 雨後積水要注意清理

2019-05-29 21:20

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布高雄市新增1例本土登革熱，為居住三民區鼎金里的50多歲男性，5月27日起陸續出現腰痠、肌肉痠痛、關節痛、發燒等症狀就醫，經通報確診感染登革病毒第4型；目前已住院防蚊隔離，同住家人無疑似症狀。

根據疾管署資料，該名患者潛伏期間無國外旅遊史，平時活動地以住家，以及位於三民區鼎中里的工作地為主。目前衛生單位已前往進行孳生源清除、噴藥作業與民眾衛教，後續將持續針對社區進行緊急防治、擴大疫調、病媒蚊監測及疫情風險評估等防治工作。

今年國內累計2例本土登革熱，均居住高雄市；另有150例境外移入病例，為近10年同期最高，感染地以東南亞國家為主，其中，以印尼54例、越南32例為多。

疾管署也提醒，我國部分鄰近國家的登革熱疫情仍處高峰或流行期，其中，新加坡、寮國、馬爾地夫、柬埔寨疫情處高峰，馬來西亞、菲律賓、越南處流行期，泰國疫情持續上升；多國病例數高於近年同期。

疾管署副署長莊人祥呼籲，近期受到鋒面影響，各地均有降雨情形，民眾於降雨過後應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運。

至於未清運的器物，疾管署強調，也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，且使用中的儲水容器，必須刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生、降低登革熱風險。

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