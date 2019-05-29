呼籲各國尊重宗教自由 長老教會將辦國際論壇

2019-05-29 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基督長老教會將於明（30日）舉行國際宗教自由論壇，邀請各國宗教領袖、政府及非政府組織代表與會，期望共同找出促進全球宗教自由的方案，並呼籲各國尊重人民的權利與宗教自由。

今年3月11日蔡英文總統出席的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，是由政府主辦的國際宗教自由論壇，而民間版的論壇將由台灣基督長老教會，於5月30日至6月1日在新竹聖經學院舉行，由對華援助協會、台灣關懷中國人權協會與傳統基金會共同主辦。

綜合媒體報導，「台灣國際宗教自由論壇」將有各國宗教領袖、政府及非政府組織代表與會，期望共同找出促進全球宗教自由的方案。會中除了將討論宗教與人權相關議題，還會談論到中國宗教迫害與人權受限現況。

「台灣國際宗教自由論壇」旨在呼籲社會能對世界各地的宗教侵害做出反應，並擴展宣傳宗教自由的管道，呼籲各國尊重人民的權利與宗教自由。此外，今年7月16日至18日，美國也會舉行國際宗教自由論壇，包括台灣基督長老教會在內，至少有80國代表將會參與。

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