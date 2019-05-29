遊客注意！金門國家公園「軍機維修」 保持距離以測安全

2019-05-29 18:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處823戰史館前陳展的軍機及乳山園區的軍機群，明天（30日）起至7月15日維修，施工期間將架設鷹架，金管處提醒遊客經過時保持適當距離，維護自身安全。

金管處說，戰役史蹟是金門國家公園特色之一，而這次維修的陳展軍機受氣候影響，有部分出現零件鏽蝕、油漆剝落等影響飛機外觀的現象，為維護良好的陳展及遊憩品質，將自30日起至7月15日整修823戰史館前陳展的飛機及乳山園區的多架飛機，以維護金門特有戰地特色，對於施工期間造成遊客不便表示歉意。

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