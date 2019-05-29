百人人龍傳書 延續竹中精神

2019-05-29 18:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天中午新竹高中圖書館邀請近200名師生一同參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開另一波序幕，除了透過書籍將閱讀的薪火接續傳遞外，它也和圖書館的歷史息息相關。

中午許多竹中同學排成一長串人龍，一個接著一個將書籍從圖書館搬出暫置，象徵薪火相傳的意義，許多師生都感到特別榮幸能參與這件歷史性的竹中大事。

這棟建築在45年前的6月開始使用，是辛志平校長任內完成的最後一棟建築。早在1950年「校園平面圖」中就在現址以紅筆標出「建築圖書館預定地」。這個計畫延遲了廿多年後，辛志平退休前始向校友勸募，並邀校內師生共襄盛舉，當時在校學生除了捐款外，還在校長等人的帶領下利用勞動服務的課程協助搬土、整地，這棟由眾人出錢出力興建的圖書館於1974年6月1日落成，辛校長留下「圖書館」三個字。

另外，1960年到新竹中學教書的史作檉老師，至今已經快60年。他的生活幾乎都在竹中度過，白天在圖書館讀書、近午到游泳池游泳，傍晚在球場打球，有時和老師或學生在校園內對談，一如古希臘時期蘇格拉底的對話。哲學家每日行經的路徑是竹中校園內非常美麗的人文風景，也是重要的人文資產。

經歷40多年後，圖書館有很多需要改善的地方。2年多前，校友會長彭以豪與史作檉老師將「圖書館整建案」帶進校友會理監事討論並通過提案，校友會將和圖書館團隊一起協力，藉由向各界校友募款，搭配學校向國教署爭取的經費，一起來完成圖書館整建的任務。

圖書館鄰近辛園，它也是辛志平任內最後完成的一棟建築，辛志平也將部分藏書捐贈給圖書館，校方將它命名為「辛志平校長紀念圖書館」，除了感念他對竹中的長年貢獻和四十多年前費盡心思興建它之外，並與鄰近的地景結合，將環境、建築與歷史意義合而為一，讓這棟老建築有了新的生命，繼續陪伴未來竹中學子。

45年後，竹中師生再度仿效當年辛志平辦學建館、校友們齊心協力的精神，邀請校內師生齊力，藉由人龍傳書來延續這種精神。另外，校友會發動募款離預定目標三千萬還有一段距離，歡迎校友或是市民一起共襄盛舉。

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