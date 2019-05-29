大溪仁和路被霸佔馬路施工3年半惹怨 今終鋪柏油、明開通

2019-05-29 21:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區仁和路一段因電纜地下化工程一再延宕，長達3年半封閉車道，每每交通尖峰時段塞車嚴重引起民怨。立法委員趙正宇多次協調勘查，督促台電加快施工進度。其中，最困難的潛盾工程，今日終於完工封層柏油，明日可望還給用路人順暢交通。

台電公司北區施工處配合當地都市發展，計畫將大溪區鄰近部分69仟伏架空輸電線路規劃下地，以美化市容景觀，從105年8月開始施工辦理「松樹~平鎮69kV線電纜管路統包工程」，此工程推管長度243.3公尺、明挖管路長度4,542公尺，合計地下線路全長4785.3公尺。

大溪區仁和路緊鄰國道3號大溪交流道，是通往大溪老街及上下班交通要道，台電施工封路，4線道限縮剩2線道，用路人對於工期一再延，上、下班得塞在路上，直呼離譜。

趙正宇今年1月會勘，台電北工處說明，此工程的施工瓶頸，在於大溪區仁和路近南興路口區段，須穿越國道3號高速公路，採推管工法施工，總長共計151.5公尺，因推管路徑為避開橋墩須採S線型推進不易，推管掘進時遭遇不可預測的地質及地下水滲入等問題，以致掘進速率緩慢。

在台電工程人員克服施工瓶頸，力拚今年5月底前完工後，趙正宇等人今日重返仁和路台電工地勘查，看到台電已進行路面復舊刨鋪作業，台電人員也鬆口氣表示，預定明日拆除交維設施，讓仁和路全線恢復4線道通車，還給用路人和居民順暢交通。

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