醫病》菸酒檳榔癮30年 喉癌3期靠同步放化療救回聲帶

2019-05-29 21:11

〔記者王俊忠／台南報導〕晚期喉癌患者不見得一定要開刀，同步化療、放療同樣有控制病情效果。

1名57歲男性有30多年抽菸、喝酒與嚼檳榔3種不良嗜好，因吞嚥困難、聲音沙啞持續4個月後求診，成大醫院醫師診斷其聲門上方有顆近2公分大的腫瘤、脖子右側也有1顆近2公分淋巴結腫大，懷疑是淋巴轉移，合併判斷是喉癌晚期第3期。

因患者經商、需要經常說話，想保留喉部聲帶器官、以求能繼續說話，醫病討論後評估開刀與同步放、化療兩種治療方法都能達到療效，因為患者想保留器官，最後選擇接受同步為期7週的放射線、化學治療，過程偶有副作用不適，但治療後發現腫瘤與頸部淋巴結均消失不見，門診持續追蹤。患者對醫師說，最開心有療效且還能唱歌。

成醫放射腫瘤科主治醫師鄭詠仁說，喉癌最常見的初期症狀，有聲音沙啞、喉嚨異物感、疼痛感甚至是呼吸與吞嚥困難，若能及時就醫，不難早期發現與診斷。也因此，有近6成的喉癌初診斷是屬於早期的第1、2期；即使發現時間較晚，診斷為局部晚期的第3、4期，其遠端轉移的機會所幸不會太高，所以，只要積極接受治療，都有可能痊癒。

鄭詠仁指出，喉癌是所有頭頸部癌症中預後最佳的癌症之一，據成醫統計，過去10年治療的110位早期喉癌病人接受放射線治療後，5年存活率達91.%，5年無復發存活率78.1%；於53位局部晚期喉癌患者接受同步化、放療後，5年存活率也達69%，相當接近於晚期喉癌開刀的5年存活率70.5%。

對於國人頭頸癌逐年診斷增加，鄭詠仁表示大部分與國人抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣有關，過去研究發現，這3者都有接觸的人罹患頭頸癌機率是一般人的123倍；只有抽菸也有近20倍的機率，經常暴露於致癌物質、粉塵及汙染環境中，也可能導致這類疾病，基於「預防勝於治療」觀念，應盡量避免接觸這些物質，是遠離患病的上策。

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