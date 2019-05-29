老師遭機車踏板撞傷 高職生創自動啟閉系統

2019-05-29 21:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕彰化師範大學附屬高級工業職業學校汽車科的學生們，察覺許多人都被未收起的機車踏板「攻擊」過，花半年成功造出「機車飛旋踏板自動啟閉系統」，奪下今年全國高中專題及創意製作競賽動力機械群首獎。

彰師大附工汽車科高三生顏竣宇表示，最初是主任周照棠來上課時，小腿竟然瘀青，原來是遭路旁機車未收起的飛旋踏板撞到，加上生活中許多人都有類似經驗，因此決定投入開發，思考如何讓踏板能夠自動伸縮。

該附工汽車科學生組成團隊，包含顏竣宇、康榕恩、王緯宸、柯彥甫、黃泓鈞等，在半年前展開研發，顏竣宇說，設計中採壓力感測，只要有人坐上後座，就會連結到一塊Arduino微電腦控制板，輸入訊號並啟動馬達，最後讓飛旋踏板自動伸出，人一離開，踏板則會自動縮回，車鑰匙拔除也會縮回，但有設計延遲效果，路途顛簸，後座乘客飛離座位，只要不超過2秒，踏板不會收回。

對團隊來說，設計最難的階段是「程式設計」，顏竣宇表示，因汽車科並未接觸該領域，最後靠著其他科的師長協助，成功寫出程式；汽車科主任周照棠說，半年前引導學生思考專題，並從旁協助，讓學生跨科別整合能力，未來也會助學生申請專利，有機會把該項技術投入市場。

彰師大附工汽車科的該項技術，也拿下今年全國高中業群科專題及創意製作競賽的動力機械群首獎，獲教育部表揚。

教育部今舉辦107學年全國高中技藝競賽的相關發表會，除專題及創意競賽的成果發表，另有優異國手赴海外研習的成果分享，如海事水產類的學子便遠赴日本參訪，如參觀魚貨拍賣、體驗生魚片握壽司製作，了解三菱重工的造船歷史，到長崎大學解剖河豚，還登上鹿丸島大學的漁業練習船，帶回難得體驗。

教育部長潘文忠表示，希望達到「選技職、好好讀、有前途」的願景，106年啟動前瞻計畫，將投入技職80億元來增能，也啟動「技優領航計畫」，讓台灣科技大學開設機電領域、台中科技大學推美容領域、雲林科技大學推設計領域等，培植高中職的技職國手深造，更已投入2300萬元助52名技職國手到世界各地比賽，盼引導技職向上。

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