中部萬安演習明登場 嘉市警6文廣告3語短片卯力宣傳

2019-05-29 17:48

〔記者陳璟民／嘉義報導〕今年中部地區萬安演習（範圍含嘉義縣、市）明天（30日）下午1點半至2點實施，嘉義縣、市政府呼籲，空襲緊急警報發放至解除的期間，人車配合警察、憲兵、民防人員之交通管制，將車輛停靠路邊並熄火，迅即疏散避難於隱蔽處，商店與住戶則暫停營業、關閉門窗及熄滅燈火電源，如有不聽勸導、違反管制者，涉違民防法，將被開罰3萬元以上15萬元以下。

嘉市警察局考量在台外籍人士可能不明瞭演習事宜與相關規定，推陳出新設計了「中文、英文、泰文、印尼文、菲律賓文、越南文」6種語文並列的文宣品，市警一分局更創新延請出身菲律賓、印尼、越南的民眾各一人，配合巡官洪宇慧以各自母語錄製「國際版」宣導短片，上傳分局臉書，宣導居留嘉市的外籍人士配合演習。

演習時、地內的民眾手機在演習開始與結束之際，會收到「行動電話3G、4G系統發放簡訊」，通知防空警報訊息；演習期間，高速公路及快速公路交流道實施管制，准下不准上，行駛其上的車輛原則上不管制行進，下交流道後則須立即疏散避難，高鐵、台鐵各班次列車正常行駛，國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，但下車、下機、下船的旅客及接送的親友，立即接受警、憲、民防及站務人員疏導避難。

嘉義市警局第一分局臉書影片：

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