捷運樹林萬大線高架2021動工恐塞車 議員籲闢替代道路

2019-05-29 18:58

〔記者邱書昱／新北報導〕台北捷運樹林萬大線第二期工程將在2021年動工，捷運行經樹林區的中華路將採落墩方式通行，不過該道路僅雙向各二線道路，且大型車輛多，施工期間一定會造成塞車，新北市議員廖宜琨今天會勘，呼籲市府要研擬替代道路。

樹林萬大線二期路線從土城延伸經過城林橋跨越大漢溪後， 進入板橋區溪城路左轉樹林中華路，以高架方式通行。廖宜琨表示，現在中華路為雙向各二線道，上下班的車流量高，加上從土城方向要到環漢路的大型車輛，都必須經過中華路，捷運還沒施工就已經很壅塞。

他也說，萬一捷運施工開始落墩，屆時雙向車道會限縮乘一線道，公車停等時後面一定會造成回堵。當地的板橋區溪福里長楊秋菊也呼籲市府要先規劃替代道路，否則交通會更加惡化。

新北市交通局副局長林麗珠表示，針對中華路替代道路，目前評估為增設城林橋匝道及開闢金門街三六九巷旁的計畫道路，讓大車能夠直接下城林橋後通往環漢路。其中闢建道路的部分，該處原先就有一條都市計畫道路能夠打通，但是裡面仍有許多既有建物需要徵收。

至於，增設匝道方面，她說匝道的車道必須要夠長，同樣也有徵收的問題，因此這兩個方案都會和新建工程處討論，選擇困難度及經費較低的方案去施作。

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