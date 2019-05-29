伊甸辦「愛孩童幸福節」籲助慢飛天使走入早療

2019-05-29 17:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕6月1日是國際兒童日，為呼籲社會大眾關注兒童發展，伊甸基金會將於明起一連4天，舉辦「愛孩童幸福節」，有包括《耳朵探索樂園》、《歡樂魔術秀》及《造型氣球》等快閃活動，促進親子關係外，也藉此讓早療兒童及早療家庭能共同體驗的活動，希望在早療投入更多情況下，讓慢飛天使有更多進步的可能。

伊甸基金會表示，根據2018年兒少保護施虐因素分析，以缺乏親職教育最多，佔31%，接著依序婚姻失調13%、親子關係失調9%。可見，家長們對幼兒發展及學童成長的需求，缺乏了解與陪伴。早療家庭與一般家庭沒有不同，若彼此無法分擔及面對孩子的問題，而導致一方的育兒壓力遽增，長期下來，恐造成家庭關係緊張，嚴重甚或出氣轉嫁孩子身上。

因此，伊甸基金會說，舉辦「愛孩童幸福節」活動，將透過3關大型遊具關卡，包括「節奏動次動」、「助小象一幣之力」、「正能量打氣站」，盼社會大眾透過活動更了解孩子的需求，同時也非常適合親子同樂。而今日活動起跑記者會中，也邀請已經是二寶媽的藝人方志友擔任公益大使，她現場與現年5歲的慢飛天使阿宏，共同挑戰遊具任務。

伊甸基金會提到，阿宏是個中度智能障礙孩子，雖有口語表達，但專注力較為薄弱，時常會分心，走路也常常會墊著腳尖，疑似有肌力高張。經醫院評估發展狀態，轉至伊甸早療中心就讀。經過2年多，阿宏的認知進步許多，也學會專心聽從老師指令。方志友更大讚阿宏是一起過關的「神隊友」，讓他好開心。

伊甸資源發展處處長張炎玉表示，愛孩童幸福節倡議「都是孩子都要愛」的理念精神，無論孩子發展狀況或課業表現如何，每個孩子都值得用心去愛。而這次活動除歡迎社會大眾一起帶孩子出遊，同時也邀請民眾持續用捐款行動響應伊甸「弱勢兒童服務計畫」，每月定期捐款300元，就能幫助一位慢飛天使接受早期療育服務，讓更多被忽略、疑似遲緩的孩子有機會趕上成長步伐。

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