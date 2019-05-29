醫病》定期健檢仍罹肺腺癌 醫籲吸菸、有家族病史者應做這檢查

2019-05-29 16:42

〔記者歐素美／台中報導〕47歲張姓台商每年在中國進行員工健檢，不料，近日返台進行全身健康檢查，竟發現左下肺葉的腫瘤約有2公分大，罹患肺腺癌二期；台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖指出，肺癌位居台灣十大癌症第一位，早期沒有明顯症狀，沒抽菸的民眾也不能輕忽，吸菸者及具有家族病史者為高危險群，自費採用低劑量電腦斷層檢查，較易早期發現病灶。

柯志霖表示，張姓台商雖每年在中國進行員工健檢，因其腫瘤剛好被心臟擋住，X光檢查不容易看見，還好癌細胞未擴散至其他器官，經採用單孔胸腔內視鏡手術，傷口僅4公分，切除約手掌般大的肺葉、腫瘤及淋巴結，術後僅需定期追蹤即可。

柯志霖指出，肺腺癌第三、四期，易侵犯到淋巴組織或擴散到其他器官，絕大部分不合適接受手術，只能作傳統化療及少數標靶藥物治療，如能早期篩檢，在癌細胞未侵犯其他組織前，手術切除部分範圍即可，術後可免化學治療，若為原位癌或第一期，整體治癒成效可達9成以上。

柯志霖說，根據台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言，年齡55到74歲菸癮者，一年吸菸超過30包，吸菸或戒菸尚未超過15年民眾，可接受低劑量電腦斷層檢查，若一等親有肺癌家族史，罹患肺癌的危險性高於一般人；由於早期肺癌沒有任何症狀，在台灣每10位肺癌患者就有7位為第三或第四期，上述高危險族群應考慮進行肺癌篩檢。

柯志霖說，非小細胞肺癌主要分成腺癌、鱗狀上皮癌及大細胞癌。根據醫學統計，吸菸者約兩成罹患鱗狀上皮癌，因此，肺腺癌與吸菸沒有絕對關係。反而沒有吸菸史的病患，占肺癌病患的50.2％，提醒長期滯留在炒菜廚房油煙、工廠廢棄物與石棉場所等，應定期進行肺部篩檢；另空氣污染也會引發肺部病變，民眾應隨時留意空氣品質，空污嚴重時應避免到戶外活動。

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