「富岡鐵道藝術節」2年舉辦1次 展現鐵道魅力

2019-05-29 16:47

［記者謝武雄／桃園報導］多位楊梅籍議員於議會市政總質詢時，都呼籲爭取國家級鐵道博物館設置於富岡，以帶動地方觀光；市長鄭文燦則表示，行政院已經核定國家鐵道博物館園區將設於台北機場，因此桃園暫無發展成博物館的規劃，但台鐵富岡機場具有豐富鐵道文化，文化局於去年向台鐵爭取於富岡機場設置公共藝術預算，研議舉辦「富岡鐵道藝術節」，發展成為地方特色。

鄭文燦表示，去年市府在富岡地區舉辦地景藝術節，讓富岡地區頓時湧入大批人潮，也展現當地魅力和特色，因此，他決定成立「富岡地方創生平台」並擔任召集人，結合建築、商圈、文創、鐵道文化、休閒農業區、背包客及鐵道旅遊等特色，推動觀光發展計畫，另富岡老街尚未納入歷史建築修復計畫中，市府將積極協助成為指定的歷史街區，未來將可發展民宿。

鄭文燦說，市府研議每2年舉辦一次「富岡鐵道藝術節」，今年籌辦、明年舉辦，展現更多公共藝術和大型環境藝術，發展富岡特有的鐵道旅遊魅力。

觀旅局長楊勝評補充說，市府也會持續推動富岡楊梅地區的小旅行，也規劃以鐵道文化為主軸，研議擴大民宿設置，加強遊客中心、旅服站等硬體設施，打造此地成為優質的文化聚集地。

楊梅籍議員鄭淑方、涂權吉、周玉琴於本次定期會市政總質詢都建議爭取國家級鐵道博物館設置於富岡，打造適合一日遊的觀光景點，其中鄭淑方建議將現有富岡機場提升為富岡鐵道藝術園區，加強周邊自行車、人本環境改善等硬體設備，提升富岡觀光人潮。

涂權吉質詢時關心富岡觀光發展，建議成立專案小組活化富岡老街及整修富岡火車站為客家特色火車站，透過市容整治和舉辦各項活動，提升富岡觀光產業；周玉琴則認為，富岡機場頗具鐵道特色，如果打造成鐵道產業，一定可以吸引鐵道迷來朝聖。

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