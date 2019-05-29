青青草原門面變身！入口人行道1.5米變2.45米

2019-05-29 15:18

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市青青草原經過四年來的改造，已成為新竹市重要且熱門的休閒觀光景點，平均每月最多有5萬人次前往，緊鄰青青草原入口的草原路人行道卻已15年沒有翻修，步道狹小、地磚老舊，市府為改善周遭環境，給予遊客更加的遊憩品質，今舉行草原路人行道整修工程開工，市長林智堅表示，草原路是「青青草原門面」，每個月遊客高達4到5萬人次，因此，透過人行環境的改善，打造無障礙的透水鋪面、1.5公尺的步道拓寬到2.45公尺，重塑一個舒適、安全友善的人行空間，相信完工後青青草原會成為更豐富精彩的自然健行環境。

本次工草原路人行道工程為了提供更舒適的通行空間環境，將15年的老舊人行步道重新鋪設，寬度從1.5公尺拓寬到2.45公尺，總長度483公尺，將原有破損不平的鋪面全面換新，鋪上具有防滑功能的透水磚，並重整沿線植栽，給予路樹更好的生長環境，最重要的是無障礙環境的規劃，提供行人一個安全舒適的步行環境。

林智堅表示，「我是道地的香山囡仔！」他上任以來投入近40億建設香山，特別是與市民生活的息息相關的交通建設，香山區最大規模的交通建設「三姓橋路」將在下個月完工通車，鄰近的元培街148巷拓寬工程將成進青青草原捷徑，也在日前正式動工，未來上到青青草原更加便利。他強調，透過完善道路網、建設及優質藝文活動讓全年齡層都有更好的休閒場所，也讓外地觀光客體驗新竹市的熱情好客及濃濃的人情味。

工務處表示，本次工程經費共投入920萬，另將重新調整公共設施，包括調整沿線既有台灣欒樹植栽、路燈、路名牌、反射鏡等，待工程完成後，就能恢復人行動線的暢通，提供更舒適安全的通行環境，希望藉由這樣的改善建置，照顧到遊客及附近居民的使用，本案預計9月初完工，希望改善後能讓更多本地及外地來的旅客能夠享受安全及舒適的人行環境。

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