5月繳稅季中市辯論賽以稅收為題 高中生燒腦練口才奪冠

2019-05-29 15:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕5月是綜合所得稅繳稅季，台中市高中職辯論賽以稅收為題讓學生交鋒，明德高中學生面對「稅法深似海」的高難度挑戰，除找商科教師燒腦充電外，更反覆變化角色相互詰辯磨練全方位攻防口才，摘全市第一，更創二連霸紀錄。

事實上，明德高中去年才有第一屆國中部直升高中部的學生，去年校方為鼓勵學生多元學習，首度挑戰全市辯論賽，初生之犢的學生勇奪冠軍，學生更成立「辯論社」推廣思辨風，今年由去年已有參賽經驗的江竣丞、吳聿青、謝雨彤，帶著3名高一學妹曾君樺、張紫茵、陳奕伶再度挑戰全市辯論賽。

今年辯論題目包括有「我國環境保護政策應優先於經濟發展」及「我國稅收超出預估部應返還人民」，學生必須各練就正反方論述，尤其稅收議題離高中生活遙遠，稅制複雜，讓學生準備過程倍受考驗。

學生除請教商科教師稅制相關規定外，還要蒐集各種資料加強論述內容，由於主將3人均已是高二學生，有較大課業壓力，6人僅能利用課後時間及週末半天時間充電、找資料、消化資料到燒腦詰辯等，每天抓緊時間演練。

由於不確定比賽時各題會以正方或反方論述，因此各種立場均要練就「牢不可破」或「勢如破竹」的攻防功力，學生以反覆變換角色、相互詰辯的方式練習全方位攻防戰力。

吳聿青說，光是想題目攻防就超燒腦，每每練一場下來均有快虛脫感覺；謝雨彤甚至練到感覺讀書還比辯論輕鬆，準備比賽2個月下來，她的月考成績竟比準備比賽前還進步，大呼有意外收穫。

由於稅收論述牽涉到不少數字，6人發想若僅有口說論述，不易讓人快速掌握重點，將抽象的中央政府預算、國民所得、平均消費等數據製成表格海報，輔助辯論，奇招也奏效，以4場全勝紀錄摘下冠軍，獲二連霸佳績。

學生均說，原本均非辯才無礙者，經過準備比賽的洗禮除磨練出口才外，更學會多元思考，提昇思辨能力「燒腦燒得值得」。

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