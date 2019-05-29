台中市潭子區公所「潭聯藝廊」揭牌啟用！

2019-05-29 15:01

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區公所利用潭子區聯合行政大樓三樓中廊的閒置空間，設置「潭聯藝廊」，今日揭牌啟用！由在地三大藝術社團展出60餘幅書法畫作，提供藝術愛好者一個展覽及觀賞的空間，讓在地市民在洽公之餘也能欣賞藝術品，讓藝術走入市民生活；潭子區公所表示，「潭聯藝廊」將每月舉辦不同展覽，開放個人及團體等申請展出。

今天揭牌活動在潭子區潭子區聯合行政大樓３樓熱鬧舉行，潭子區長林國聲表示，潭子區公所傍山而建，廳舍設計造型以「樹」為意象，加上綠意盎然的植栽綠地，結合周邊「揚潭新象」公共藝術雕塑，為善用廳舍內部公共空間，因此規劃「潭聯藝廊」，讓辦公廳舍俯拾皆藝術氛圍。

首展由台中市潭子書畫協會、綠竹文化推展協會、榮美藝術傳承協會等3個在地藝術團體共同策展，現場共展出65幅書法、繪畫等作品。台中市潭子書畫協會理事長陳世傑說，以往畫作在圖書館展出，因會影響閱讀民眾，難免不便，非常高興及感謝區長提供區公所三樓這麼好的空間當作藝廊，供藝術創作者展出，展現潭子的藝術及藝文氣息。

潭子區公秘書室主任邱文宏說，「潭聯藝廊」預計每月舉辦一檔展覽，並開放個人及團體申請展出，希望藉此提供創作者展示的舞台，同時提升潭子市民的藝術氣息。

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