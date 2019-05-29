Uber代僱駕駛圍行政院抗議 怒砸雞蛋與警發生衝突

2019-05-29 14:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕多數由Uber駕駛組成的「網路叫車平台代僱駕駛自救會」，今日約30餘人到行政院抗議。代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，交通部突襲式6月要公告汽車運輸業管理規則第103-1條，限制叫車平台與租賃車合作模式，已經沒有任何誠信，現在自救會提出5點訴求，政府若不出來善意回應，接下來會持續、突襲式的包圍總統府、行政院、立法院、交通部。

抗議現場代僱駕駛高喊交通部詐騙集團、修法諮詢全是假、蘇貞昌站出來、林佳龍下台、王國財騙子，他們要彈性費率我們要科技平台。

抗議現場於下午2點18分，代僱駕駛拿雞蛋疑似準備蛋襲行政院時，警方即時攔下雞蛋灑落一下，拿雞蛋人員也遭警方架離，抗議與警方起推擠衝突，自救會抗議民眾高喊放人、警察打人、3個壓一個人、拿雞蛋被警察打。

李威爾表示，代僱駕駛現在有5項訴求，第1，要求交通部立即邀集平台代僱駕駛、多元計程車司機、APP叫車消費者、網路叫車平台業者，舉行公開透明公聽會。第2，交通部未進行多元計程車方案配套修法前，不得公告運管規則103-1。第3，交通部儘速於公路法增列網約多元小客車業態。第4，請交通部重視消費者權益，不要把網約車逼到絕境。第5，要求交通部不要一廂情願發表要代僱駕駛開多元計程車的言論、勿再欺騙司機。

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