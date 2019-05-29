全國唯一12學制原鄉學校 羅浮高中31日動工、110年招生

2019-05-29 14:14

［記者謝武雄／桃園報導］介壽國中是復興區唯一的國中，由於地質滑動關係，教育局決定將其遷至原羅浮國小校區並成立羅浮高中，成為從幼兒園、國小、國中、高中等學制實驗高中，前年3月通過內政部都審、去年5月通過環評，如今完成細部設計，預計於31日動工，110年度招生；平地原住民籍議員楊進福今天議會質詢時很關心該議題，希望能如期招生。

羅浮高中佔地約3.3公頃，於前年3月經內政部都委會審議通過，地目由文小用地變更為文教用地，未來將可設置各級學校，去年5月通過環境影響評估審查；未來羅浮高中設有國中部、高中部各9個班級，小學部6個班級、幼兒園2班，高中部以餐飲、觀光及資訊等職業類科為主，是一所以原住民族為主的實驗 高中，完工後高中部招生將配合高中及高職多元入學方案辦理。

羅浮高中籌備處校長邱嘉增表示，羅浮高中將設餐飲、觀光等3科，每科1班，3個年級9班，每班預計招收25人，成為名符其實的小班制，由於學校位於原住民區，雖然招生仍以原住民學生為主體，但也招收非原住民學生，學校除提供宿舍外，依照教育部補助偏鄉條例規定，未來就讀羅浮高中學生可申請交通津貼，每月3000元到3500元不等，即使是住宿學生，假日返家也有交通費補助。

教育局長高安邦表示，羅浮高中結合羅浮國小、介壽國中，從1年級到12年級設計很完整，是完全中學的性質，校舍興建可分階段完成，110學年度就可招生。

楊進福表示，羅浮高中新建工程已經完成發包，鄉親都很期待如期完工招生，畢竟在全國原鄉的高中很少，更是第一所提供幼兒園、國小、國中、高中等完整學制的原住民高中，也希望市府提供更多的補助措施，例如交通、伙食等，吸引更多的學生上山就讀。

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