可惡想吃！保羅先生駁二駐村 突擊高雄美食畫鹽埕

2019-05-29 13:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在Instagram上擁有34萬粉絲的梗圖插畫紅人保羅先生，目前正高雄駁二藝術特區駐村創作，他把鴨肉珍、李家圓仔冰、香茗茶行等鹽埕在地小吃，化成16幅全新美食插畫創作，用有趣的方式呈現品嘗心得，讓觀者也能身歷其境、大飽眼福。

保羅先生擅長使用幽默誇張的插圖來體現與回應生活中的大小事，一針見血、引人會心一笑。自稱吃貨的他在進駐駁二藝術特區前，在社群軟體上發起「粉絲推薦鹽埕美食」的活動，蒐集地方美食地圖，再實際走訪品嘗粉絲推薦的庶民小吃，希望透過藝術分享食物的味道，讓更多人因為他幽默的畫作認識高雄、認識鹽埕。

第一次來到南臺灣駐村的保羅先生笑稱自己有鹹甜兩個胃袋，在親自品嘗超過20間以上在地美食後，最愛的是鹽埕區郭家肉粽、鴨肉珍。因為高雄炎熱的天氣，甜品則是多次選擇五福路上的李家圓仔冰。這趟美食探索之旅衝擊著他過去建立起的味蕾認知，他說:「在臺灣從南到北，同樣食材有著不同的料理及食用方式。」

保羅先生從不以真面目示人，在展場中總是帶著特製的面具，反而吸引許多參觀民眾拿著美食插畫小道具與他合照，聊聊在地美味。駐村成果展《#可惡想吃! YUM YUM KAOHSIUNG》即日起至6月2日，在高雄駁二藝術特區大義倉庫群C8-20漾藝廊，與同期進駐的插畫家POCA以雙個展方式展出，喜歡保羅先生的朋友請把握機會前來觀賞作品，與保羅先生「話」美食。

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