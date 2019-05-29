骨質疏鬆沒跌倒 阿嬤骨頭竟連斷3處

2019-05-29 13:43

〔記者方志賢／高雄報導〕骨質疏鬆小心骨折！一名80歲阿嬤嚴重骨質疏鬆，腰痛、雙腿無力就醫，發現她腰椎第3節壓迫性骨折，沒有跌倒意外下，又接連腰椎第2節骨折及右股骨頸骨折，「骨頭像陶瓷般脆弱易碎」，短短8個月內連動3次手術治療。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，骨質疏鬆症早期僅是疼痛，很多人輕忽，覺得忍一忍就好了，等到嚴重引起脊椎及髖關節骨折，不僅容易造成失能，還有很高的致死率。

這名阿嬤因嚴重腰痛就醫，她先到一般診所接受口服藥物治療，但過了2週，腰痛未獲改善，還出現雙腿無力，經過核磁共振檢查發現，她腰椎第3節壓迫性骨折，椎體塌陷，骨質密度負4.9，有嚴重骨質疏鬆症。

楊椒喬說，阿嬤接受腰椎椎體成形術，手術透過骨髓針將氣球注射入脊椎體，經由氣球充氣，把塌陷的椎體撐起，再注入骨水泥固定，另也注射藥物治療骨質疏鬆症。

但隔8個月後，阿嬤又因腰痛入院治療，這次則是腰椎第2節壓迫性骨折，骨質密度更降到負5.3，再一次腰椎椎體成形術，沒想到要出院當天早上，抱怨右臀痠疼無力，經X光檢查她的右股骨頸骨折，且住院期間並無跌倒意外。最後接受半髖關節置換術後，才順利出院。

楊椒喬強調，50歲以上女性，3位有一位是骨質疏鬆患者，但未骨折前沒有任何症狀，又稱「無聲無息的疾病」。因此50歲以上的民眾，不分男女，均建議接受骨質密度篩檢，及早發現，及早預防、治療，防止骨質繼續流失。

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