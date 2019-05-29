後龍萬善祠表揚孝悌學子 6/2閩南語歌唱賽傳承母語

2019-05-29 13:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮百年歷史的萬善祠百姓公廟，長期關懷地方，舉辦各式社會教化、公益活動，為宣揚「百善孝為先」觀念，廟方將於6月2日舉辦第4屆孝悌楷模，表揚鎮內14位孝行感人的學子，此外也於同日推出百姓公盃閩南語歌唱比賽，為傳承母語貢獻一份心力。

後龍萬善祠管理委員會自2012年成立後，積極鼓勵鎮內學子敦品勵學，經常頒發獎助學金、弱勢補助等，善行無數也獲頒內政部績優宗教團體獎等殊榮，近年也戮力推廣母語傳承，去年再獲教育部頒發推廣本土語言傑出團體貢獻獎的肯定。

主委李長峰表示，孝順為社會最重要的道德根基，為了宣揚「百善孝為先」觀念，廟方訪查鎮內各校選出足以作為孝悌楷模的14名學生，6月2日將公開予以表揚，並頒贈2000元獎學金，另將學子故事集結成冊贈送給各校及圖書館，盼能弘揚孝親精神。

此外，當天也將舉辦閩南語歌唱比賽，藉此推廣母語，讓孩子們透過演唱過程開口說台語；現場另有600多名學童參加百姓公盃繪我故鄉系列繪畫比賽，廟方也會準備千份點心邀請一同大小朋友度過歡樂家庭日。

廟方也與苗栗縣觀護協會合作，於7月4日假苗栗縣立維真國中舉辦觀護協會30週年慶祝大會，現場將有「珍愛自己遠離毒害」闖關園遊會，協會理事長呂明雄說，希望透過柔性、親近的方式宣傳毒品防制的重要性，透過民間的力量配合公部門，共同打擊毒害，保護青年學子身心健康。

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