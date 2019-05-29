豐原車站東側都更案流標2次 中市議員要求檢討計畫

2019-05-29 12:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市豐原火車站東側公辦都市更新案招商2次都流標，台中市議員張瀞分今日質詢時指出，該處是豐原區的「蛋黃區」，市府規劃其中一棟都更大樓將興建72戶社會住宅，但該處地價高，未來社會住宅租金肯定也很高，建議市府重新檢討計畫，增加投資誘因。都發局長黃文彬表示，一定會調整計畫內容，否則第3次招商還是沒有廠商來投標。

張瀞分說，行政院在2009年核定「愛台12建設都市更新推動計畫」，優先推動以政府為主的都市更新案，豐原火車站後站都更就是其中一個優先更新地區，面積約0.38公頃，公有土地占77.5％，私有土地約佔22.5％，但2017年9月、2018年3月兩度公告招商，也多次舉辦招商說明會，都沒有人投標。

張瀞分指出，過去市府規劃此案要興建A、B兩棟，地上16層、地下3層的大樓，其中，A棟1、2樓為內政部移民署辦公廳舍，3樓以上要興建72戶社會住宅，B棟則是住商混和大樓。她質疑，公辦都更案招商2次流標，不只誘因不足，也可能和規劃內容有關。

張瀞分強調，她支持興建社會住宅，但興建位置必須妥適規劃，這項都更案緊鄰豐原火車站，是豐原的黃金「蛋黃區」，建物用途應以商業機能為重，如果在這裡興建社會住宅，租金肯定很高，社會新鮮人或勞工根本難以負擔。

黃文彬表示，豐原火車站東側都更案2次流標，主要是因為大環境景氣不好，其次是過去規劃其中一棟大樓建物要回饋給移民署做為辦公室、還要做社會住宅，此外，還款金額高、期限長，這些因素都讓投資商卻步。

黃文彬指出，都發局已經報請內政部營建署辦理變更投資計畫書，希望放寬回饋方式，增加誘因，調整計畫內容後，即啟動第3次招商作業，如果不調整，第3次招商還是不會有廠商來投標。

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