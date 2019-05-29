總統府邀國際客來住一晚 旅遊業盼能帶來商機

2019-05-29 12:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕總統府帶頭宣傳台灣觀光，昨宣布開放國際背包客來總統府住一晚，體驗真正的「總統套房」。旅遊業者對此多抱持正面態度，認為由總統府帶動國際宣傳對國內觀光產業有正面效果，可說是創意十足，但也有業者擔心，該活動未連結觀光旅遊業者共同行銷，只讓國際觀光客到總統府住一晚，卻沒真正了解台灣也有好的住宿環境，恐只有曇花一現的效果。

總統府昨下午宣布將開放國際背包客入住，「來去總統府住一晚」將成為全球首創活動。總統蔡英文隨後也在臉書表示，觀光是台灣最重要的產業之一，也是外國朋友認識台灣的重要途徑。該活動目的很簡單，希望讓入住的旅客走進台灣，成為台灣的友善大使，體驗我們獨有的人情味和便利安全的居住環境，讓世界看見台灣、認識台灣！

該活動消息一出立即在旅遊業界引起討論，有業者認為單就創意與國際宣傳力道來看，確實可以為台灣在國際觀光旅遊上帶來話題；但也有業者認為以「免費入住總統府」來行銷台灣觀光過於廉價，且宣傳效果也有限。

旅行業同業公會全聯會召集人高洺塗表示，總統府帶頭宣傳台灣好客、留客，多少對台灣觀光有正面助益。台灣觀光產業已經悶很久了，過去2、3年都沒有跳tone、創新的行銷手法，相較日本為了宣傳東京奧運，全員動起來，台灣發展觀光沒有任何動能，只能靠補助繼續存活，這不是動能，而是安眠藥，吃久了人就醒不來了。

高洺塗表示，希望這次入住總統府活動不要淪為即興式宣傳，而是能真正為產業帶來觀光客。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，肯定總統面推銷台灣觀光，過去日本首相、韓國總統也都做過類似行銷，這對呼籲國際觀光客來台有正面效果。不過他也質疑，入住總統府活動是否有後續配套措施，例如將台灣優質的五星級旅館推薦給國外旅客，結合產業共同行銷台灣，而不是以免費形式宣傳，最後淪為曇花一現的宣傳效果，對觀光產業來說會有點可惜。

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